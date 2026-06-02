Søren Kierkegaard, filósofo danés: “La vida no es un problema a ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada”

En pleno siglo XXI, el pensamiento de Søren Kierkegaard cobra una fuerza impensada. Reconocido unánimemente como el padre del existencialismo, el filósofo danés teorizaba desde la observación directa de la condición humana, sus angustias y sus contradicciones. Entre el vasto legado de su obra, hay una premisa que parece haber sido escrita para nuestra época: “La vida no es un problema a ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada”.

El filósofo danés revolucionó la forma de entender la existencia al defender que la verdad no se encuentra en los libros, sino en las decisiones personales que dan sentido a la vida

En ese sentido, esta perspectiva choca de frente con las dinámicas actuales, marcadas por la inmediatez y la búsqueda constante de productividad. Hoy en día, las tareas laborales y las relaciones personales suelen abordarse bajo una lógica de resolución de problemas. La norma cultural dicta que cualquier obstáculo o incomodidad es un fallo operativo que debe corregirse de manera rápida y eficiente.

El filósofo danés planteaba justamente lo contrario: la existencia no es un algoritmo ni una ecuación matemática. Al intentar “resolver” la vida, el ser humano se distancia de ella, transformándose en un mero espectador de sus propias circunstancias. La obsesión por el resultado final anula la riqueza del proceso.

¿Qué significa, entonces, experimentar la realidad? Significa abrazar la incertidumbre, el error y la complejidad sin la urgencia de etiquetarlos como “fallas”. Hoy, los expertos en salud mental coinciden en que la incapacidad para tolerar la frustración —derivada de esa necesidad de resolver todo ya— es una de las principales fuentes de ansiedad moderna. Kierkegaard proponía una reconciliación con el presente: habitar la realidad con todas sus aristas, aceptando que el dolor, la duda y la alegría son parte de un mismo entramado que no necesita ser “arreglado”, sino vivido.

En un mundo hiperconectado que exige respuestas automáticas, la máxima de Kierkegaard opera como una resistencia silenciosa. Es una invitación a bajar el ritmo, a salir del modo “gestión de crisis” y a recuperar la capacidad de asombro. Al final del día, nos recuerda que el valor de la vida no se mide por la cantidad de problemas que logramos tachar de la lista, sino por la profundidad con la que nos animamos a transitarla.