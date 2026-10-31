Sufrió por tres años fuertes dolores abdominales y cuando fue al médico descubrieron un “bebé de piedra” calcificado de 18 centímetros

Una mujer de 42 años fue sometida a una cirugía en Somalilandia, en el Cuerno de África, después de que los médicos descubrieran en su abdomen un feto calcificado que había permanecido allí durante aproximadamente tres años.

La paciente acudió al hospital por fuertes dolores abdominales y, tras varios exámenes, los especialistas identificaron una condición extremadamente rara conocida como litopedion, también denominada “bebé de piedra”.

El caso fue descrito por un equipo médico en la revista científica International Medical Case Reports Journal. Según los especialistas, el fenómeno ocurre cuando un embarazo se desarrolla fuera del útero, el feto muere y permanece retenido en la cavidad abdominal, donde puede experimentar un proceso progresivo de calcificación.

La imagen del Inusual caso de "bebé de piedra" (Foto: International Medical Case Reports Journal)

La mujer explicó que los dolores habían comenzado tres años antes, cuando también experimentó síntomas que relacionó con un posible embarazo. Sin embargo, durante ese periodo no recibió atención médica para determinar qué estaba ocurriendo.

Los síntomas que presentó la mujer antes de descubrir el “bebé de piedra”

Durante la evaluación médica, la paciente recordó que su abdomen había aumentado progresivamente de tamaño y que incluso había percibido movimientos que interpretó como fetales. Posteriormente, esos movimientos desaparecieron y su vientre comenzó a disminuir de tamaño.

Pese a estos cambios, la mujer no acudió a una consulta médica durante el supuesto embarazo ni después de que los síntomas relacionados con la gestación desaparecieran.

La mujer notaba los cambios en su cuerpo, pero no acudió a una consulta médica (Imagen de carácter ilustrativo)

Cuando finalmente buscó atención por el dolor abdominal, los médicos encontraron una masa rígida, irregular y con escasa movilidad al tacto que se extendía hasta la altura del ombligo. Las pruebas de embarazo realizadas durante la evaluación resultaron negativas.

Una ecografía reveló una masa calcificada de 18 por 13 centímetros

Los especialistas realizaron inicialmente una ecografía abdominal que mostró una estructura calcificada, mientras que el útero se encontraba vacío. Ante este hallazgo, decidieron practicar una tomografía computarizada para examinar con mayor precisión la composición y ubicación de la masa.

Mediante las imágenes obtenidas y una reconstrucción tridimensional, los médicos identificaron una estructura de aproximadamente 18 por 13 centímetros que contenía restos óseos correspondientes a un feto.

Según los autores del estudio, la masa presentaba “estructuras esqueléticas fetales claramente identificables —incluidos cráneo, columna vertebral, costillas y huesos largos— con hallazgos que sugieren fuertemente la presencia de un feto calcificado retenido”.

Estos resultados permitieron establecer el diagnóstico de litopedion, una complicación excepcional asociada con determinados embarazos ectópicos abdominales.

¿Qué es un litopedion y por qué se forma un ‘bebé de piedra’?

El término litopedion significa “bebé de piedra” y describe una condición en la que un feto fallecido permanece durante un periodo prolongado dentro de la cavidad abdominal materna y desarrolla una cubierta o acumulación de calcio.

Este proceso puede presentarse cuando el organismo no consigue reabsorber los restos fetales. Con el paso del tiempo, la acumulación de calcio endurece los tejidos y forma una estructura sólida que puede permanecer sin ser detectada durante años.

El Litopedion se da por un embarazo ectópico (Foto de un caso médico de Estados Unidos)

Los embarazos ectópicos ocurren cuando el óvulo fecundado se implanta fuera de la cavidad uterina. En los casos abdominales, la gestación se desarrolla dentro del abdomen, una situación que puede ocasionar complicaciones graves, incluidas hemorragias internas potencialmente mortales.

La cirugía y la recuperación de la paciente tras el diagnóstico

Después de confirmar la presencia del feto calcificado, el equipo médico decidió realizar una intervención quirúrgica para extraer la masa del abdomen de la mujer.

La operación permitió retirar el litopedion y la paciente recibió el alta hospitalaria poco tiempo después del procedimiento. Durante los controles médicos efectuados a lo largo de los seis meses siguientes, la mujer no volvió a manifestar los dolores abdominales que habían motivado su consulta inicial.

“Se han documentado aproximadamente 340 casos de litopedion en la literatura médica durante los últimos cuatro siglos, lo que lo convierte en uno de los resultados más raros de un embarazo ectópico”, concluyeron los autores del informe.