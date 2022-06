Le hicieron creer que iban a comprar el regalo del Día del padre pero la verdad la emocionó hasta las lágrimas

El 24 de junio cientos de padres recibieron un obsequio por parte de sus hijos al celebrarse el Día del padre en Argentina. Las redes sociales se llenaron de momentos emotivos relacionados con la fecha, pero un video en TikTok resaltó entre los miles que se vieron. Se trató de un amoroso gesto a una joven, por parte de sus hermanos, que la engañaron al utilizar este fecha especial para obsequiarle un celular. “Fue improvisado”, contó Bautista Campos en diálogo con LA NACIÓN, quien ideó la sorpresa que emocionó a todos.

“Cree que estamos yendo a comprar el regalo del Día del Padre”, escribió Bautista en un video en donde se observa que realiza un recorrido por la Ciudad de Buenos Aires junto a su hermana, Carlota, hasta llegar a un negocio de electrodomésticos. La joven oriunda de la localidad de Bella Vista había llegado a Capital Federal para visitar a sus dos hermanos durante el fin de semana, y pensó que a su vuelta iba a ser la encargada de entregarle el obsequio a su papá, de parte de sus cinco hijos.

En realidad, ella iba a ser la agasajada, pero hasta el momento en el que entraron al negocio no lo sabía. Durante su visita, un tema de conversación entre los hermanos fue el mal funcionamiento del celular de Carlota. “Era uno que había usado mi hermano, y tenía como siete años. La pantalla estaba toda rota y la batería no le duraba una hora”, describe Bautista, quien ideó el regalo para la adolescente, que hasta el momento nunca había tenido un teléfono nuevo.

Sus hermanos le regalaron un celular

Luego de analizar precios y lugares donde podía comprarlo, el mayor del clan le contó a su hermano Wenceslao su plan y, por su puesto, no dudo en sumarse al regalo y dividir las cuentas. “La excusa del regalo para el día del padre era perfecta, si no era medio sospechoso que la llevemos a comprar un celular. Le dijimos a ella y fuimos”, recuerda el joven sobre aquel viernes en el que los tres se dirigieron al negocio tras ese plan improvisado.

Bautista grabó el momento en el que esperaban para realizar la compra. Por supuesto, se trataba de una fecha especial, por lo que el local estaba lleno de personas. Cuando por fin fueron atendidos, el vendedor les dio el celular elegido, supuestamente para el padre de la familia. El joven revisó el artefacto y se lo dio a su hermana para que haga lo mismo; ella aprobó la compra y cuando lo hizo escuchó por parte de él: “Es para vos”. Sorprendida, lo miró fijamente sin creerlo. Fueron pocos los segundos en los que dudó si se trataba de una broma, pero de inmediato rompió en llanto y acto seguido los abrazó a ambos.

La emoción de Carlota fue tan real que hasta el propio vendedor se vio interpelado por el gesto de estos hermanos mayores. Las lágrimas de alegría de la joven no cesaban, a pesar del pedido de Bautista y de Wenceslao, que no dudaron en bromear sobre su reacción. En medio del llanto, indicó que no podía parar de lagrimear porque era algo muy especial lo que habían hecho.

La joven no paraba de llorar al recibir el regalo (Captura video)

“Quería grabarlo porque sé que es una persona sensible y que valora todo”, aseguró Bautista sobre su hermana. Luego de ver esta reacción que había registrado, no dudó en compartir en redes sociales, donde se viralizó rápidamente. La conjunción de un gesto inesperado y un desconsolado llanto de alegría llenó de emoción a los usuarios, quienes destacaron el gran vínculo entre hermanos, que este video deja en evidencia. Muchos hablaron de un tipo de una crianza, del amor entre ellos, y otros tantos bromearon sobre la reacción del padre de ellos, al ver quien sí había recibido un regalo.

Contrario al imaginario humorístico en redes sociales, lejos de lamentar no haber recibido ese regalo, el padre de los hermanos Campos se emocionó al ver el video. “Qué increíble y lindo lo que generaron, felicitaciones. Los adoro”, fueron sus palabras para Bautista y Wenceslao. También, su madre les expresó su orgullo: “Yo por acá sigo llorando por los hijos que tenemos. Una locura. Cada vez que lo miro (al video), encuentro algo más que me gusta”.

Carlota viajó a Bella Vista esa misma tarde y además de volver a casa con un teléfono nuevo, fue la protagonista de un mensaje con un gran aprendizaje detrás: los gestos que las personas tienen con quienes quieren, no tienen un valor. Eso demostraron estos dos hermanos mayores, que atentos a ella, hicieron un esfuerzo para ayudarla.