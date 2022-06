Viral en TikTok: cuál es el mensaje que uno debería reproducir si se siente inseguro en un taxi

El miedo que podemos experimentar al subir a un taxi, Cabify o Uber no es exclusivo de la Argentina, sino que es algo que se encuentra extendido en todo el mundo. Si bien las apps nos ofrecen diferentes medidas de seguridad, nunca está de más considerar qué podemos hacer nosotros mismos para protegernos.

Así fue como una tiktoker norteamericana de 22 años, llamada @ambernicolette, se convirtió en viral. Ella compartió un inteligente secreto para sentirse segura en los viajes, que ha cosechado decenas de miles de visualizaciones en la plataforma social.

El clip de la joven se convirtió en viral en un par de días

¿De qué se trata? De un truco que, al parecer, resulta bastante convincente: la idea consiste en poner el audio viral que circula en las redes, el que creó Amber Nicolette en su clip de TikTok, que simula ser una conversación telefónica con alguien que conoce tu ubicación exacta.

De esta manera, el chofer sabrá que te están esperando en la dirección a la que te dirigís y, a su vez, se enterará de que su andar está siendo controlado en tiempo y forma.

El audio comienza así: “Hey, siento molestarte. Solo nos estamos preguntando en cuántos minutos llegarás” y a continuación hace una pausa para que el usuario responda como si estuviera hablando de verdad con alguien para que resulte una conversación natural. Luego, en la grabación se escucha a la supuesta otra persona que participa del diálogo diciendo que ya tiene la ubicación y que solo necesita saber cuánto tiempo le falta para llegar con exactitud.

De acuerdo con la tiktoker, este es el momento en el que el usuario deberá aprovechar para dar todos los datos del auto: qué vehículo es, la patente, el color, la marca y demás signos que ayuden a identificarlo. Así, el conductor sabrá que alguien más, además del pasajero, cuenta con toda la información sobre el viaje y que está siendo controlado.

En tan solo un par de días, la sugerencia de la joven Amber se convirtió en un éxito. Una multitud de personas ya dijeron que harán las grabaciones en sus casas para usarlas cuando sea necesario. “No sé qué te hizo pensar en hacer esto, pero es una idea fantástica. Gracias por ser tan brillantemente amable” y “sin duda, pienso usarlo cada vez que suba a un vehículo”, representan a cientos de comentarios positivos.

Sin embargo, no es necesario llegar a implementar toda esta estrategia si uno va a tomar un taxi o un Uber. Antes, hay una serie de cuidados que se pueden establecer como rutina para evitar sentirnos inseguros durante un viaje. En principio, se debe controlar que tengamos dinero y batería suficiente en el teléfono. Segundo, conviene compartir el viaje con alguien conocido y tercero, sentarse siempre en la parte de atrás del auto, así el chofer no puede acercarse tan rápido y sin obstáculos. Otra opción es hablar con alguien o, si no hay nadie disponible, pretender que lo estamos haciendo.