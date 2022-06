Compró una cafetera barata, la probó y el resultado se volvió viral en redes sociales

Las redes sociales son un excelente espacio de comunicación para advertir, prevenir y sugerir soluciones a problemas de la vida cotidiana. Algunos usuarios dan tips de cómo enfrentan tal o cual situación de la vida diaria, y otros, comparten su experiencia: es el caso de una usuaria de Twitter, quien advirtió los peligros de un producto que compró y dio un valioso mensaje a sus seguidores a partir de un accidente que tuvo en su hogar y que, por suerte, no tuvo heridos. A las pocas horas, el tuit de la mujer se volvió viral en la red social y su foto fue foco de memes y debates acerca de la calidad de los bienes que uno compra en el día a día.

Hace algunos días, Cecilia Jarne, una usuaria de Twitter, compartió una imagen en la que se ven los azulejos de la pared, la cocina, la puerta y el piso manchados por café. Incluso los recipientes apoyados a los alrededores como ollas y pavas recibieron un salpicón de la bebida.

Junto a la imagen, la mujer escribió el lema: “No compren cafeteras baratas. Es un mensaje de luchemos por la vida...”, haciendo referencia a que la cafetera tipo italiana estalló y provocó un desastre en la cocina. “Salió volando la parte de arriba, vino falseada la rosca e hizo mucho rock..”, explicó la usuaria sin saber que su registro acapararía la atención de miles de internautas con el correr de las horas.

La foto de la usuaria de Twitter @ceciliajarne, que se volvió viral twitter

Por suerte para ella y su familia, en el momento que se produjo el incidente no había nadie, por lo que solo tuvieron que limpiar el enchastre. “Tampoco se las regalen a sus familiares...”, advirtió en otro tuit la mujer, quien se tomó esta situación con bastante humor y aseguró que las manchas las tuvieron que limpiar durante bastante tiempo entre cuatro personas.

Sin quererlo, la imagen llegó a más de 50 mil likes con el transcurso de los días en la red social por cómo quedó la cocina tras el incidente. Luego de volverse viral, la internauta explicó en otro mensaje: “Aclaración: Yo tengo una y anda joya hace mil. Esta se la regale a mi vieja y vino con la rosca fallada y bueno... tarde lo descubrimos. Safamos todos menos la pobre cocina”, concluyó Cecilia Jarne, quien en su incidente recibió decenas de mensajes opinando sobre la marcas y calidades de cafeteras, los mejores métodos de filtrado y la suciedad con la que quedaron los electrodomésticos.

El mensaje de la usuaria de Twitter tras la viralización de la imagen de su cocina twitter

Entre los usuarios que le escribieron se dividió el foco de atención: “Me pasó en enero. Casi me arranca la cara. Bienvenida al club.”, le respondió la usuaria @effggrr. Por otro lado, un usuario le explicó cuál había sido el error: “Para quienes tengan una así: es importante NO llenar el depósito de agua. Dejarlo siempre por debajo del nivel de la válvula”. Pero, a pesar del incidente, el usuario @HijoDeltruen0 respondió con humor: “Haces Esgrima en tu cocina?”, haciendo referencia al afilador de cuchillo que estaba arriba de la cocina.