The North Face vuelve a abrir su local en Alto Palermo en plena ola de desembarcos internacionales en Buenos Aires

The North Face está de moda. Su logo aparece tanto en las cumbres nevadas como en las calles más chic del mundo: la eligen los deportistas extremos que desafían montañas y también los fashionistas que marcan tendencia en las capitales de la moda.

La marca supo combinar su legado de rendimiento con el atractivo de la moda urbana, gracias a colaboraciones estratégicas y a la consolidación del estilo gorpcore, que celebra la estética outdoor.

En un contexto de reactivación del retail y de regreso de grandes marcas internacionales al país —impulsado por una mayor estabilidad cambiaria y la flexibilización de las restricciones a las importaciones—, The North Face celebró la reapertura de su tienda en Alto Palermo, sumándose al renovado dinamismo de las vidrieras porteñas.

El evento de inauguración reunió a figuras de la escena local, como Zaira Nara, Chino Leunis y Cale Ruggeri, además de influencers vinculados al mundo del deporte y la moda. Uno de los momentos clave fue la charla del biólogo molecular, Estanislao Bachrach, experto en liderazgo, innovación y coaching deportivo. Con una mirada basada en la biología del cerebro, Bachrach compartió herramientas para optimizar el rendimiento y explicó cómo las estrategias que aplican los atletas de alto nivel pueden trasladarse a la vida cotidiana.

“La marca está muy bien posicionada a nivel global. Mantiene su foco en los atletas y continúa desarrollando productos cada vez más específicos, que marcan el rumbo bajo su lema Athlete Tested, Expedition Proven. Esa filosofía es, en definitiva, parte de su cultura. Y esa misma experiencia, sumada a una identidad sólida y coherente, les permite anticipar que The North Face tendrá un desempeño muy positivo en la Argentina, con renovadas expectativas para esta nueva etapa”, declaran desde Grimoldi.

Esta apertura se suma a las tiendas exclusivas que The north Face tiene en Unicenter y Alto Comahue, asi como a el e-commerce.

Herramientas para una mejor performance física, mental y emocional

Durante la charla, Estanislao Bachrach compartió aprendizajes construidos a lo largo de años de trabajo con deportistas olímpicos y de élite. Su investigación se centra en cómo entrenar la mente y el cerebro para mejorar la performance, entendiendo que hoy, además del entrenamiento técnico, físico y táctico, la clave del éxito pasa por el entrenamiento mental.

“El cerebro son las neuronas interconectadas; la mente son los pensamientos. Cuando uno cambia su forma de pensar, el cerebro cambia. La energía modifica la materia”, explicó, aludiendo al mayor descubrimiento de la neurociencia de los últimos 40 años: el poder de los pensamientos sobre la biología.

A partir de esa base, desarrolló las 10 herramientas que utilizan los deportistas de alto rendimiento para entrenar su cabeza y potenciar su desempeño:

Objetivos: nada estimula más al cerebro que un desafío concreto. No se trata solo de ganar, sino de definir metas de rendimiento, medibles y compartidas con el entorno. Escribirlas y verbalizarlas multiplica las chances de lograrlas.

Autodiálogo: lo que un atleta se dice a sí mismo puede determinar su resultado. Cambiar un “no corras torcido” por un “corré derecho” transforma el cuerpo a través del lenguaje.

Atención y concentración: la meditación, practicada al menos 24 minutos diarios durante ocho semanas, fortalece las áreas cerebrales que regulan el foco.

Autoconfianza: se construye a partir de pensamientos optimistas y de tomar pequeños riesgos fuera de la zona de confort. “Cada vez que arriesgás y sale bien, la confianza crece”, explicó.

Gestión del estrés: una técnica simple y efectiva es exhalar el doble de tiempo que se inhala. Esta respiración activa el sistema parasimpático y ayuda a recuperar la calma y la claridad mental.

Motivación: entender qué impulsa a cada persona —superarse a sí mismo o competir contra otros— permite ajustar el discurso y la estrategia de trabajo.

Regulación emocional: las emociones intensas nublan la toma de decisiones. Aprender a identificar y dosificar lo que uno siente es clave para rendir mejor.

Activación cognitiva: distinguir entre una molestia real y una sensación incómoda ayuda a no sobrerreaccionar y sostener el foco. “A veces es el cuerpo, otras, la cabeza”, señaló.

Visualización: imaginar la ejecución perfecta antes de que suceda activa los mismos circuitos neuronales que la acción real, preparando al cerebro para rendir mejor.

Autoconocimiento: la herramienta más poderosa. Saber cómo uno piensa, siente y reacciona permite elegir la mejor estrategia en cada momento. “Cuando el deportista se conoce, ya está a mitad de camino”, concluyó.

En ese sentido, destacó que estas técnicas no solo se aplican al deporte extremo o competitivo, sino también a la vida cotidiana. “Somos mente, cuerpo y emociones. La forma en que manejamos esa energía determina cómo nos movemos, cómo pensamos y cómo nos sentimos”, resumió.

