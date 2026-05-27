Tiempo en casa: 6 beneficios para transformar tu hogar
Decoración, electrodomésticos, textiles, papelería: descuentos de Club LA NACION para renovar cada rincón de la casa
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A veces no hace falta tanto. Una alfombra nueva, una manta para el sillón del living, tal vez un horno con más funciones: cambios que pueden hacernos sentir que la casa se renovó entera. A continuación, seis marcas con descuentos de Club LA NACION que cubren distintas dimensiones del hogar, desde objetos deco y electrodomésticos de alta gama a muebles y textiles de cama y baño.
Decodivinor
- Sitio web: www.decodivinor.com.ar
- Beneficio: 15% para socios BLACK y 10% para Premium todos los días
- El dato: sus composiciones son diseñadas por decoradores e interioristas especializados y están pensadas para distintos estilos, desde lo clásico hasta lo más moderno
Esta tienda de objetos decorativos posee locales en Unicenter y Recoleta Urban Mall, y está orientada a quienes buscan darle personalidad a cada espacio del hogar. Su catálogo incluye almohadones, velas, aromatizadores, lámparas y relojes, con una selección que se renueva con cada temporada. La propuesta apunta a resolver todo lo que necesitás.
Teka
- Sitio web: www.tekatiendaoficial.com.ar
- Beneficio: 15% en compra online todos los días
- El dato: los productos cuentan con garantía oficial de tres años y son de origen europeo: España, Portugal, Alemania e Italia, según el tipo de producto
Fundada en Alemania en 1924 y presente hoy en más de 116 países, Teka es una referencia mundial en electrodomésticos de cocina de alta gama. En Argentina, la tienda oficial comercializa hornos, anafes a gas, campanas extractoras, purificadores y accesorios, todos fabricados en Europa con los estándares de calidad de la marca original. La tienda online permite comprar con envío coordinado a domicilio en CABA, GBA y el interior del país, y ofrece distintas opciones de pago. Es la opción ideal para quienes están renovando la cocina y buscan una marca de primer nivel con respaldo local.
Monoblock
- Sitio web: www.monoblock.tv
- Beneficio: 15% para socios BLACK y 10% para Premium en compra online y presencial de lunes a viernes
- El dato: sus cuadernos y agendas son diseñados por artistas argentinos e internacionales, incluyendo nombres como Liniers
Monoblock es una marca argentina de papelería, agendas, libros y objetos creativos con más de una década de presencia en el mercado local. Su propuesta se organiza alrededor de la creatividad cotidiana: cuadernos con tapas ilustradas, agendas de autor diarias y semanales, calendarios, señaladores, washi tapes, puzzles, tarot, oráculos y una editorial propia con títulos de arte, bienestar y autoconocimiento. Con una comunidad de seguidores muy fiel, es el destino obligado para los que buscan que hasta el cuaderno de trabajo tenga algo especial.
Arredo
- Sitio web: www.arredo.com.ar
- Beneficio: 25% para socios BLACK y 20% para Premium en compra online y presencial los lunes y martes
- El dato: el nombre de la marca viene del italiano arredamento, que significa amoblamiento y decoración
Arredo es una marca argentina de textiles para el hogar icónica con presencia en shoppings de todo el país y tienda online con envíos a domicilio. Su catálogo abarca sábanas, fundas de acolchado, acolchados, mantas, toallas, alfombras, almohadones y accesorios para el baño y la cocina, con colecciones que se renuevan cada temporada con nuevas estampas, texturas y colores. La propuesta combina diseño, calidad y precio accesible, con opciones para todos los estilos de hogar.
Apatheia
- Sitio web: www.apatheia.com.ar
- Beneficio: 20% para socios BLACK y 15% para Premium de lunes a sábado
- El dato: detrás de la marca están dos diseñadoras de interiores y amigas
Apatheia es una tienda de decoración y muebles ubicada en Recoleta con una propuesta que abarca textiles (almohadones, mantas, acolchados, ropa de cama, manteles), iluminación (apliques, colgantes, lámparas de pie y de mesa), objetos deco (alfombras, floreros, espejos, canastos, velas) y muebles (respaldos, consolas, sillas, sillones, puffs, mesas de luz y cunas). El concepto de la marca parte de la filosofía de que el diseño del hogar influye en el estado de ánimo de quien lo habita. Así, cada producto está pensado para crear ambientes relajados, luminosos y equilibrados.
SodaStream
- Sitio web: www.sodastream.com.ar
- Beneficio: 10% en compra online todos los días
- El dato: cada máquina SodaStream puede reemplazar hasta 1000 botellas plásticas de un solo uso al año, una opción concreta para reducir el consumo de plástico
Argentina es uno de los mayores consumidores de soda del mundo, y desde 2018 SodaStream ofrece una alternativa práctica y sustentable: preparar soda fresca en casa con solo presionar un botón. Las máquinas se conectan a un cilindro de CO2 recargable y permiten gasificar agua al instante, en el nivel de burbuja preferido. El catálogo también incluye saborizantes para preparar refrescos, aguas gasificadas con fruta y mezclas personalizadas.
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Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.
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