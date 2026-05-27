Tiempo en casa: 6 beneficios para transformar tu hogar

A veces no hace falta tanto. Una alfombra nueva, una manta para el sillón del living, tal vez un horno con más funciones: cambios que pueden hacernos sentir que la casa se renovó entera. A continuación, seis marcas con descuentos de Club LA NACION que cubren distintas dimensiones del hogar, desde objetos deco y electrodomésticos de alta gama a muebles y textiles de cama y baño.

Decodivinor

En Decodivinor podés encontrar desde adornos hasta esculturas

Sitio web: www.decodivinor.com.ar

Beneficio: 15% para socios BLACK y 10% para Premium todos los días

El dato: sus composiciones son diseñadas por decoradores e interioristas especializados y están pensadas para distintos estilos, desde lo clásico hasta lo más moderno

Esta tienda de objetos decorativos posee locales en Unicenter y Recoleta Urban Mall, y está orientada a quienes buscan darle personalidad a cada espacio del hogar. Su catálogo incluye almohadones, velas, aromatizadores, lámparas y relojes, con una selección que se renueva con cada temporada. La propuesta apunta a resolver todo lo que necesitás.

Teka

¿Soñás con una cocina de revista? Empezá por confiar en la tecnología de Teka

Sitio web: www.tekatiendaoficial.com.ar

Beneficio: 15% en compra online todos los días

El dato: los productos cuentan con garantía oficial de tres años y son de origen europeo: España, Portugal, Alemania e Italia, según el tipo de producto

Fundada en Alemania en 1924 y presente hoy en más de 116 países, Teka es una referencia mundial en electrodomésticos de cocina de alta gama. En Argentina, la tienda oficial comercializa hornos, anafes a gas, campanas extractoras, purificadores y accesorios, todos fabricados en Europa con los estándares de calidad de la marca original. La tienda online permite comprar con envío coordinado a domicilio en CABA, GBA y el interior del país, y ofrece distintas opciones de pago. Es la opción ideal para quienes están renovando la cocina y buscan una marca de primer nivel con respaldo local.

Monoblock

El local de Monoblock del Barrio Chino, un espacio para dejarse inspirar a pura creatividad

Monoblock es una marca argentina de papelería, agendas, libros y objetos creativos con más de una década de presencia en el mercado local. Su propuesta se organiza alrededor de la creatividad cotidiana: cuadernos con tapas ilustradas, agendas de autor diarias y semanales, calendarios, señaladores, washi tapes, puzzles, tarot, oráculos y una editorial propia con títulos de arte, bienestar y autoconocimiento. Con una comunidad de seguidores muy fiel, es el destino obligado para los que buscan que hasta el cuaderno de trabajo tenga algo especial.

Arredo

Encontrá los textiles más lindos en Arredo

Arredo es una marca argentina de textiles para el hogar icónica con presencia en shoppings de todo el país y tienda online con envíos a domicilio. Su catálogo abarca sábanas, fundas de acolchado, acolchados, mantas, toallas, alfombras, almohadones y accesorios para el baño y la cocina, con colecciones que se renuevan cada temporada con nuevas estampas, texturas y colores. La propuesta combina diseño, calidad y precio accesible, con opciones para todos los estilos de hogar.

Apatheia

En Apatheia es posible equipar la casa completa

Apatheia es una tienda de decoración y muebles ubicada en Recoleta con una propuesta que abarca textiles (almohadones, mantas, acolchados, ropa de cama, manteles), iluminación (apliques, colgantes, lámparas de pie y de mesa), objetos deco (alfombras, floreros, espejos, canastos, velas) y muebles (respaldos, consolas, sillas, sillones, puffs, mesas de luz y cunas). El concepto de la marca parte de la filosofía de que el diseño del hogar influye en el estado de ánimo de quien lo habita. Así, cada producto está pensado para crear ambientes relajados, luminosos y equilibrados.

SodaStream

SodaStream también piensa en la estética: cuenta con distintos modelos y colores para combinar mejor con tu estilo

Sitio web: www.sodastream.com.ar

Beneficio: 10% en compra online todos los días

El dato: cada máquina SodaStream puede reemplazar hasta 1000 botellas plásticas de un solo uso al año, una opción concreta para reducir el consumo de plástico

Argentina es uno de los mayores consumidores de soda del mundo, y desde 2018 SodaStream ofrece una alternativa práctica y sustentable: preparar soda fresca en casa con solo presionar un botón. Las máquinas se conectan a un cilindro de CO2 recargable y permiten gasificar agua al instante, en el nivel de burbuja preferido. El catálogo también incluye saborizantes para preparar refrescos, aguas gasificadas con fruta y mezclas personalizadas.

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