Tiene 119 años, trabajó en bananeras y aún juega al dominó: la vida del costarricense que busca un récord de longevidad

En los últimos años, las historias de longevidad saludable comenzaron a despertar un interés creciente. Cómo vivir más años, pero también cómo hacerlo con una buena calidad de vida, se convirtió en una pregunta recurrente para investigadores y especialistas. En ese contexto, la historia de José Flores, un costarricense que asegura tener 119 años, volvió a poner el foco sobre uno de los lugares asociados a una vida excepcionalmente larga.

Tal como dieron a conocer en un artículo del medio El País, Flores vive en Sardinal, en la península de Nicoya, una región de Costa Rica reconocida como una de las llamadas “zonas azules” del mundo. Allí, numerosos habitantes superaron los 100 años y mantienen, incluso en edades avanzadas, un nivel considerable de actividad.

José Flores vive en la península de Nicoya, una de las zonas azules reconocidas por su longevidad (Foto: iStock)

Una vida marcada por el trabajo y algunas costumbres

Según los documentos oficiales, Flores nació el 11 de julio de 1907 en Las Lajas Cañas, en la provincia de Guanacaste. Si se confirma su edad, actualmente tiene 119 años y podría convertirse en el hombre más longevo de la historia. “Dios es el secreto”, respondió cuando le preguntaron por la razón de su extensa vida.

Su historia despertó tanto interés que en julio recibió la visita de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, quien además ordenó la construcción de una nueva vivienda adaptada a sus necesidades.

José Flores Flores junto a Yorleny León Marchena, ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social de Costa Rica (Foto: Instagram @yorlenyleoncr)

Su nieta Hellen Flores contó que la vida de su abuelo estuvo lejos de ser completamente tranquila. “Tuvo su época de fiestero”, relató. Durante su juventud fumaba, tomaba alcohol y practicaba boxeo. Incluso hoy conserva algunos gustos de aquella época y, ocasionalmente, toma whisky.

A pesar de su avanzada edad, mantiene algunas rutinas cotidianas. “En casa él está activo en las tardes, a veces nos ponemos a jugar dominó, él ve su programa y se echa un sueñito aquí en la silla”, contó su nieta.

Flores trabajó durante años en una plantación bananera y también se dedicó a la agricultura. Actualmente toma apenas dos medicamentos y unas gotas para tratar problemas relacionados con la próstata y el corazón. Para Hellen, la alimentación y el cuidado de la familia son dos de los factores que podrían explicar su longevidad.

El desafío de demostrar su edad

José está viudo desde hace 23 años y tuvo ocho hijos. Asimismo, su familia también recuerda que, a los 105 años, todavía bailaba, llevaba su machete y salía a realizar distintas actividades en el campo.

El caso de Flores volvió a poner el foco sobre la longevidad excepcional en Costa Rica Instagram (@alajuelense_oficial)

Ahora, la Asociación Península de Nicoya Zona Azul busca demostrar oficialmente que Flores es el hombre que más años vivió en la historia. Su presidente, Jorge Vindas, explicó que trabajan para que pueda ingresar al libro Guinness.

De confirmarse, Flores superaría al japonés Jiroemon Kimura, quien murió en 2013 a los 116 años. Cabe destacar que, hasta el momento, la persona que más años vivió sigue siendo la francesa Jeanne Calment, que murió en 1997 a los 122 años.

A sus 119 años, Flores también tiene un mensaje para las nuevas generaciones. Cuando le preguntaron qué recomendación les daría para la vida, respondió con una idea sencilla, ligada a uno de los hábitos que lo acompañaron durante décadas: trabajar y mantenerse activo.