Ramona, abuela de 85 años, sobre la longevidad: “Cuando empiecen, que sea por pilates, y luego se le suman las pesas”

“Empoderada a los 85″, reza el perfil de Instagram de Ramona Gorraiz, una mujer octogenaria oriunda de España que sorprende al mundo entero no solo por aparentar una edad mucho menor, sino también por mantener una vitalidad pocas veces vista. Su historia transita con fuerza por las redes sociales y expone un estilo de vida riguroso basado en la disciplina, el movimiento diario y decisiones conscientes sobre la salud integral.

Ramona en diálogo con el podcast Tengo un Plan (Foto: Captura YouTube)

Lejos de buscar fórmulas mágicas o atajos milagrosos, la española sostiene que el bienestar físico nace exclusivamente de la constancia. Entrevistada por los creadores del podcast Tengo un Plan, ella misma resume su filosofía de vida en una frase contundente: “Para cuidar, tienes que cuidarte”. Su templo personal es el gimnasio, un espacio que visita de lunes a viernes sin excepciones, mientras reserva los fines de semana para el descanso o para disfrutar de otras actividades recreativas, sobre todo tiempo con su familia.

La rutina semanal de Ramona: organización metódica y exigencia física

La rutina semanal de Ramona destaca por su organización metódica y su exigencia física. Ella dedica cada jornada a trabajar grupos musculares específicos: los lunes ejercita los brazos mediante poleas y evita las mancuernas; los martes focaliza el esfuerzo en la espalda, mientras que los miércoles prioriza la recuperación activa mediante sesiones de fisioterapia para “descontracturar” y realizar estiramientos profundos.

Ramona, la mujer de 85 años que sorprende por su aspecto físico

Acercándose al fin de semana, los jueves corresponden por completo a las piernas y los glúteos, mientras que los viernes entrena el pecho. Tras esa última sesión, completa el circuito con un método de contraste térmico. A pesar de esta intensidad, ella aclara que nadie debe imitarla desde el primer día. “Cuando empiecen, que sea por pilates, estiramientos. Y luego, poquito a poco con las pesas”, aconsejó a quienes desean comenzar.

La alimentación, un pilar fundamental en la rutina de Ramona

La alimentación forma el segundo pilar fundamental de su vitalidad diaria. Ramona rechaza las restricciones extremas y opta por escuchar las señales del propio cuerpo, por lo que detiene la ingesta antes de alcanzar la saciedad absoluta. Su regla gráfica consiste en parar de comer “aunque quede un garbanzo en el plato”.

Además, transformó su relación con el azúcar hasta perder por completo el interés por los productos dulces. “A mí no me gusta ya el dulce, porque no he acostumbrado mi paladar a comerlo”, afirmó. Su estrategia comienza antes de cocinar en el hogar. “Si la heladera la llenas de porquería, seguro que te engorda”, razonó ante los jóvenes para explicar la importancia de evitar compras poco saludables. Como norma personal, no consume la fruta exclusivamente por la noche porque le provoca hinchazón y malas digestiones.

El secreto de la longevidad

Para conservar la masa muscular frente al paso inevitable del tiempo, Ramona incluye tres elementos fundamentales en su dieta: colágeno diario, proteína nocturna para la regeneración y creatina.

Ramona tiene 85 años y revoluciona al mundo entero

Con poco más de 370.000 seguidores en Instagram, su mensaje trasciende la estética superficial. Es que a sus 85 años recién cumplidos, Ramona demuestra que la autonomía y la energía dependen de elecciones cotidianas y de una disciplina inquebrantable. Como bien escribió en sus redes sociales, “mi constancia es mi secreto”.