Tiene 16 esposas y 151 hijos y no planea detenerse hasta romper un récord

El hombre del distrito de Mbire, en Zimbabue tiene 16 esposas y 151 hijos. Se trata de Misheck Nyandoro (66) quien considera a la poligamia como “un proyecto” personal que empezó en 1983 y que terminará cuando él muera. Incluso, está pensando en sumar una decimoséptima esposa pronto.

“El día que la muerte me visite dejaré de casarme y de tener hijos”, aseguró Nyandoro al medio local Herald. El hombre se muestra orgulloso de su estilo de vida. “Me casé con mi primera esposa en 1983 y ella todavía está aquí. Me casé por última vez en 2015 y, como la economía se había vuelto hostil, dejé de casarme temporalmente”, señalo.

Sin embargo, Nyandoro explica que “ahora todo se comenzó a arreglar de a poco”, así que este mes conseguirá una nueva esposa. Según contó, la mujer vive actualmente en Harare y ambos ya iniciaron el proceso. Asimismo, espera encontrar “dos o tres nuevas esposas y tener varios hijos” más para el año que viene.

“Si no hubiera sido por las dificultades económicas temporales, la historia habría sido diferente, tal vez tendría cerca 30 esposas ahora y más de 200 hijos”, sostiene Nyandoro. Su afán por tener nueva descendencia es imparable. “En los últimos seis años, he tenido 22 hijos. No me detendré“, adelantó el hombre.

De todos sus hijos, 50 aún asisten a la escuela, seis pertenecen al ejército, dos son policías y 11 trabajan en distintas profesiones. A su vez, 13 de sus hijas están casadas y más de 23 de sus hijos también. A su vez, uno de sus vástagos sigue sus pasos y ya tiene cuatro esposas. Para Nyandoro, el proyecto “funciona” y sus hijos le realizan diariamente regalos. Muchas veces le entregan dinero. “11 de mis hijos me han puesto en póliza funeraria y recibo bienes de yernos”, señaló el hombre.

Nyandoro pertenece a la iglesia apostólica Johanne Marange. El hombre contó que con todas sus esposas se casó de acuerdo con la disciplina de la iglesia. A su vez, aclaró que nunca se casó con menores de edad.

Una vida dedicada a la poligamia

Todos los días Nyandoro recibe preparaciones culinarias de sus 16 esposas. “Cada una cocina lo mejor posible todos los días, porque la regla es que yo solo como lo que está delicioso y tiro lo que no es sabroso”, afirma el hombre, y añade que todas las mujeres siguen la regla y no se molestan si sus comidas son devueltas. “La comida rechazada debería hacer que ella cocine mejor la próxima vez“, asevera.

Una de las tareas que mantiene ocupado al polígamo es el listado que confecciona para pasar la noche con sus esposas. Para planificar la lista de a quiénes visitará, Nyandoro contó de que debe considerar varios factores. Ninguna de las mujeres sabe con antelación que él pasará por su dormitorio.

“Soy fuerte y me siento tan fuerte como cuando tenía 18 años. Doy derechos conyugales a un promedio de cuatro esposas por noche. Voy a los dormitorios seleccionados uno por uno. Ese es mi trabajo, no tengo otro empleo. Todas son ‘atendidas’ y se puede ver que están contentas”, afirmó Nyandoro. “Mi deber es satisfacer a mis esposas. Conozco a cada uno de ellos personalmente y los satisfago en consecuencia”, agregó.

El hombre va más allá y desafía: “Pueden entrevistar a cada una de ellas por separado y en mi ausencia. Desde mi perspectiva, todas son felices”.

Para el momento de intimidad, Nyandoro trata de “sintonizar” con la edad y exigencias de cada una de sus esposas. En este sentido, aclara que esa es una de las razones por la que espera volver a casarse: “Mis esposas mayores ya no están interesadas en el sexo. A veces me ahuyentan o me dicen que vaya por las más jóvenes”, observa.

El objetivo es poblar África

Para Nyandoro, en el momento de procrear “el cielo es el límite”. El polígamo espera tener 100 esposas y 1000 hijos en algún momento (el sultán Ismaíl de Marruecos tiene el mayor número registrado hasta ahora, con 868). “Europa Occidental tiene un gran proyecto para reducir la población de África y estoy en contra. Soy un veterano de guerra, el gobierno paga las cuotas de mis hijos. No tengo ningún problema”, añade.

Todo comenzó en 1977, cuando Nyandoro se unió a la lucha por la liberación, donde tuvo una experiencia traumática. En ese momento vio morir a muchos de sus colegas en manos del ejército de Rhodesia y se prometió “reemplazarlos” engendrando hijos.

La familia de Nyandoro se dedica principalmente en la agricultura, gracias a un programa gubernamental de reforma agraria. El hombre tiene asignadas 93 hectáreas, a las que espera transportarse con toda su familia. “Todas mis esposas vendrán ahora a este lugar, porque donde yo estaba en el pueblo la tierra era pequeña”.

