Tiene 19 años y rompió el récord de ser la persona más joven en volar sola alrededor del mundo

Zara Rutherford tiene 19 años e hizo historia el 13 de enero. A su corta edad, rompió un récord al convertirse en la persona más joven en volar sola alrededor del mundo. La adolescente británica-belga realizó la proeza que duró cinco meses en los cuales sobrevoló 40 países en cinco continentes. De esta manera, destronó a Shaesta Waiz, que tenía 30 años cuando completó el viaje.

“Ha sido desafiante, pero tan increíble al mismo tiempo”, manifestó Rutherford en declaraciones a ABC News. “Creo que hay algunas experiencias que nunca olvidaré y otras que desearía olvidar”, agregó.

Rutherford se embarcó en su viaje épico con su Shark Aero, un avión ultraligero biplaza de alto rendimiento fabricado en Europa. La pequeña aeronave está hecha especialmente para soportar viajes largos a la velocidad de crucero de 300 kilómetros por hora. Dado que sus padres son pilotos certificados, Zara aprendió a manejar los controles del avión cuando era muy joven.

La joven tiene 19 años (Foto: Instagram/ @zararutherford)

“El primer vuelo de Zara en un avión muy pequeño, fue cuando tenía tres o cuatro meses. Con frecuencia se le daba la oportunidad de sentarse en la parte delantera, al principio, por supuesto, en unos seis almohadones para ser capaz de manipular los controles y mover el avión”, precisó Sam Rutherford, padre de la joven y expiloto de helicóptero del ejército. Pero no fue hasta hace unos cinco años que Rutherford realmente se dio cuenta de su pasión por volar.

“Solo se cristalizó en algo que realmente quería hacer de manera más formal cuando tenía 14 años y comenzó a tomar lecciones de vuelo”, agregó Sam.

La joven es una apasionada de la aviación (Foto: Instagram/@fly.zolo)

A lo largo de su viaje, la adolescente tuvo problemas de mantenimiento, complicaciones de Covid-19 y problemas con la visa. Cuando llegó a Rusia se dio cuenta que no iba a ser fácil. “No había humanos. Hace demasiado frío. Es como si nada. No hay caminos, no hay energía como los cables eléctricos. No hay nada, no hay animales, no hay árboles. No vi un árbol durante más de un mes”, detalló.

Asimismo, indicó: “Cuando estás volando solo y de repente surge este desafío, no puedo decir, ‘Ya terminé. Me voy. Me rindo.’ Todavía tienes que aterrizar el avión. Tienes que asegurarte de bajar al suelo de manera segura”,.

El avión que piloteó la joven de 19 años alrededor del mundo.

Antes de comenzar su viaje, Rutherford le envió un mensaje por LinkedIn a Waiz, la piloto estadounidense-afgana que anteriormente tenía el récord de vuelo.

Sobre la conversación que tuvo con la mujer, la adolescente contó que la alentó a emprender la travesía: “No solo vas a volar alrededor del mundo, sino que voy a hacer todo lo que pueda para ayudarte, porque es una experiencia increíble y quiero que vivas eso”, le dijo la piloto.

La ahora dueña del récord explicó que volar le dejó como enseñanza que la vida es “frágil” y que hay “mucho má que simplemente tener una buena carrera y ganar y tener un buen salario”.

Con su travesía, espera inspirar a otras niñas y mujeres a perseguir sus sueños. “Su objetivo en realidad no es volar alrededor del mundo. Su objetivo es alentar a las mujeres y niñas jóvenes a considerar y, con suerte, seguir carreras en aviación, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas”, agregó el padre. “No tiene mucho sentido que ella vuele alrededor del mundo si nadie se entera. Todos tenemos nuestros propios mundos para volar”, concluyó.