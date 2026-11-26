Cada día, cientos de personas recurren a las redes sociales con la esperanza de encontrar a sus mascotas perdidas. Algunas publicaciones se comparten miles de veces, mientras que otras pasan inadvertidas, incluso cuando se trata de casos igualmente urgentes. Esta situación llamó la atención de Santiago Barrón, un joven salteño de 33 años que decidió aprovechar sus conocimientos en tecnología y marketing digital para buscar una solución.

Así nació Felpus, una plataforma gratuita que utiliza inteligencia artificial para conectar a quienes buscan a sus mascotas con aquellas personas que pueden aportar información sobre su paradero. Desde su lanzamiento, el 14 de octubre de 2026, 90 animales reportados en el sitio lograron reencontrarse con sus familias.

Desde el lanzamiento de Felpus, 90 mascotas reportadas en el sitio lograron reencontrarse con sus familias (Foto: gentileza Santiago Barrón)

“Me parecía injusto que las posibilidades de encontrar a una mascota dependieran, en cierta medida, de un algoritmo o de la cantidad de interacciones que recibiera una publicación”, explicó Santiago en diálogo con LA NACION.

Aunque actualmente divide su tiempo entre la Argentina y Suiza, su historia con la tecnología comenzó varios años atrás. Estudió Abogacía en la Universidad Católica de Salta, pero su curiosidad por el mundo digital lo llevó a especializarse en marketing y a descubrir en la inteligencia artificial una oportunidad para desarrollar soluciones a problemas cotidianos.

De un proyecto universitario a una herramienta que ayuda a reunir familias

Con ganas de ampliar sus conocimientos, Santiago viajó a España para realizar un máster en Marketing Digital en la Universidad Complutense de Madrid. Durante esa etapa, también trabajó como consultor de cuentas publicitarias de Meta, una experiencia que le permitió conocer de cerca el funcionamiento de las redes sociales y detectar las dificultades que enfrentaban las personas al buscar a sus mascotas.

Santiago tiene 33 años, es oriundo de Salta y actualmente divide su tiempo entre la Argentina y Suiza (Foto: gentileza Santiago Barrón)

Además de la falta de visibilidad de algunos avisos, le llamaba la atención que la información estuviera dispersa entre grupos de Facebook, historias de Instagram y cadenas de WhatsApp. A esto se sumaba que muchas de las personas que colaboraban con las búsquedas nunca llegaban a conocer el desenlace de cada caso.

“En Argentina tenemos una cultura muy fuerte de solidaridad. No faltan personas dispuestas a ayudar, sino herramientas que permitan organizar y conectar todos esos esfuerzos”, sostuvo.

La oportunidad de transformar aquella inquietud en un proyecto concreto llegó durante el máster, cuando le propusieron desarrollar una solución digital para una problemática real. Felpus nació hace tres años como su trabajo final universitario y, posteriormente, continuó desarrollándolo de manera independiente durante su tiempo libre.

Santiago estudió Abogacía, pero su interés por la tecnología lo llevó a especializarse en marketing digital (Foto: gentileza Santiago Barrón)

Le llevó aproximadamente seis meses pasar de la idea inicial a un primer borrador de la plataforma. Sin embargo, uno de sus mayores desafíos fue construirla desde cero sin contar con una formación tradicional en programación. En ese proceso, la inteligencia artificial se convirtió en una de sus principales aliadas.

Más allá de su interés por la tecnología, el proyecto también nació del amor que Santiago siente por los animales desde chico. Las mascotas siempre ocuparon un lugar importante en su familia, que llegó a tener seis perros al mismo tiempo. “Hoy tenemos 3, una bulldog francés (Lucy), una boxer (Malena) y una mestiza adoptada (Lola)”, contó. De hecho, Lucy ocupa un lugar especial en esta iniciativa, ya que fue la inspiración para el logo de Felpus y se convirtió en la imagen que identifica al proyecto.

Lucy, una de las perras de Santiago, fue la inspiración para el logo de Felpus (Foto: gentileza Santiago Barrón)

Cómo funciona Felpus, la plataforma que utiliza inteligencia artificial para encontrar mascotas

Para utilizar la herramienta, las personas deben ingresar a www.felpus.com, cargar una fotografía del animal e indicar dónde y cuándo desapareció. Si previamente realizaron una publicación en redes sociales, también pueden subir una captura de pantalla para que el sistema complete automáticamente los datos del reporte.

Felpus cuenta con un mapa interactivo que permite visualizar los reportes de mascotas perdidas, encontradas y avistadas (Foto: gentileza Santiago Barrón)

A partir de esa información, la inteligencia artificial compara las fotografías y las características de los animales para detectar posibles coincidencias entre los reportes de mascotas perdidas, encontradas y avistadas.

La plataforma también genera avisos que pueden compartirse por WhatsApp y redes sociales, junto con un código QR que permite incorporar la información a carteles impresos. Además, dispone de un mapa interactivo para visualizar los casos cercanos y un asistente virtual que orienta a las personas sobre cómo actuar ante determinadas situaciones.

La inteligencia artificial compara fotografías y características de los animales para detectar posibles coincidencias (Foto: gentileza Santiago Barrón)

Otro de los aspectos que Santiago consideró fundamental fue incorporar un sistema de seguimiento. De esta manera, quienes se involucraron en una búsqueda pueden conocer si el animal continúa perdido o logró regresar a su hogar.

“La idea no es reemplazar las redes sociales, sino aprovechar su capacidad de difusión y complementarlas con una herramienta que permita organizar la información y hacer más eficientes las búsquedas”, explicó.

La historia de Bellota, uno de los reencuentros que más lo emocionó

A poco más de un mes del lanzamiento de Felpus, 90 mascotas reportadas en la plataforma lograron regresar con sus familias. Sin embargo, Santiago todavía recuerda la emoción que sintió al conocer el primer caso exitoso.

Abdul Onur, un proteccionista de Salta, fue una de las primeras personas que confiaron en su iniciativa. Cargó diferentes reportes y se involucró activamente en el seguimiento de las búsquedas. Apenas unos días después, Santiago recibió la noticia de que uno de los animales había vuelto a su hogar.

“Saber que una herramienta que había creado había contribuido a reunir a una familia con su mascota fue una emoción enorme”, recordó.

La plataforma permite generar avisos personalizados para difundir las búsquedas en redes sociales (Foto: gentileza Santiago Barrón)

Entre las historias que más lo conmovieron también se encuentra la de Bellota, una perrita de cuatro años que se escapó de una veterinaria en Salta a principios de noviembre. La preocupación era aún mayor debido a que el animal necesitaba recibir medicación todos los días.

El aviso generado a través de Felpus comenzó a circular por redes sociales y grupos de WhatsApp, donde numerosas personas se involucraron en la búsqueda. Finalmente, el 8 de noviembre, cuatro días después de su desaparición, Bellota fue encontrada sana y salva en un descampado.

“Lo que más me emocionó fue ver a tantas personas movilizadas para ayudar a una familia que, en muchos casos, ni siquiera conocían. Ese es precisamente el espíritu que quiero fomentar con Felpus”, expresó.

El sueño de construir una red solidaria en toda la Argentina

Si bien la iniciativa comenzó a tener mayor presencia en Salta, actualmente está disponible en todo el país. Entre los próximos objetivos de Santiago se encuentra el lanzamiento de una aplicación para dispositivos Android durante diciembre y, posteriormente, una versión para iOS.

Felpus está disponible de manera gratuita para todas las personas que necesiten reportar una mascota perdida, encontrada o avistada (Foto: gentileza Santiago Barrón)

El proyecto también recibió un reconocimiento en su provincia natal. El 27 de octubre, según contó, la Cámara de Diputados de Salta declaró a Felpus de interés mediante la Resolución N° 411/26, a partir de una iniciativa de la diputada Mónica Gabriela Juárez.

Mientras continúa trabajando prácticamente todos los días para mejorar la plataforma, Santiago espera establecer vínculos con municipios, organizaciones de protección animal y empresas que quieran apoyar el proyecto. Una de sus principales prioridades es que el servicio continúe siendo gratuito y accesible para todas las personas.

“Creo que nadie debería tener que pagar para aumentar las posibilidades de reencontrarse con su mascota”, aseguró.

El objetivo del salteño es construir una red de colaboración que llegue a todos los rincones de la Argentina (Foto: gentileza Santiago Barrón)

Más allá del crecimiento que pueda alcanzar su iniciativa, el salteño está convencido de que el verdadero potencial de Felpus reside en su comunidad. En aquellas personas que comparten un aviso, recomiendan la herramienta o dedican unos minutos de su tiempo a ayudar a alguien que no conocen.

“Al final, la inteligencia artificial y la tecnología son herramientas. Lo que realmente hace posible cada reencuentro es la solidaridad de las personas”, reflexionó. Y concluyó: “Más allá de cuánto crezca Felpus, su propósito seguirá siendo el mismo: cada mascota merece volver a casa”.