Tiene el trabajo soñado: “Yo sabía que esto era lo que quería para mi vida”

Desde el fondo de la pantalla emerge una palmera, y en el centro aparece Marcos Toscani con una camisa blanca bajo unas sombrillas que dan la pauta de que sí, de que en esa imagen algo de vacaciones hay. No se sabe todavía dónde está, de a poco irá contando en esta entrevista a LA NACION que se encuentra en Roma, a metros del Vaticano y que su vida, a sus 44 años, es la que siempre soñó y quiso tener: una vida cotidiana llena de lujos. “Invertí mis ahorros, me dijeron muchos no pero yo sabía que eso era lo que quería para mi vida: vivir en hoteles de lujo”.

A una persona que está fuera del campo de la visión, Marcos Toscani, el experto en hoteles de lujo y ultra lujo, le contesta en un fluido inglés que más tarde cenará. Su día ha sido largo, sus semanas son todas intensas y con agenda apretada pero, insiste, no tiene nada de qué quejarse. Es lo que siempre soñó y más. Allá cuando en 2016 creó la marca @expertoenhoteles a partir de un viaje a París en el que supo que sí, que eso quería para el resto de su vida, se decidió a trabajar incansablemente, poniendo todos sus saberes y sus ahorros en función de ese norte y esa premisa. “Por momentos puede ser desgastante, cansador pero es un trabajo que disfruto mucho porque lo busqué. No me llegó de casualidad. Fue algo deseado, buscado, trabajado”, cuenta Toscani, amante de los hoteles desde pequeño: “La primera vez que llegué a un hotel en mi vida fue en Brasil, en el Club Med de Itaparica que cerró hace poco. Tengo muchos recuerdos de él. Yo tenía seis o siete años y me deslumbró. A mi papá siempre le gustó mucho viajar y me decía que viajar es inversión y no gasto”.

“Experto en hoteles” podría ser un oficio pero es ante todo una marca, la marca que creó Toscani en 2016 cuando todavía no sabía lo que sabe hoy de ese sector exclusivo de la hotelería mundial. “Lo que hice fue combinar todo lo que había estudiado, aprendido, lo que me gustaba, mi pasión, todo lo que era yo, por eso también siento que no es replicable. Es un proyecto muy personal. Yo estudié marketing y a partir de un trabajo de mercado que hice antes de lanzar la marca me di cuenta de que no había un espacio dedicado a los hoteles de lujo y de ultra lujo y me lancé a aventura. Yo no muestro destinos, muestro hoteles de lujo. Quería especializarme en eso. No vengo del mundo hotelero así que cuando empecé no conocía a una sola persona. Toda mi experiencia la muestro desde el lado del huésped. Y eso le da un valor extra a mi trabajo”, cuenta Toscani y agrega que él mismo es quien edita, filma, edita el audio, elige la música. “No tengo un equipo de trabajo, todo lo que hago está hecho desde mi ojo, si delego parte de mi proyecto pierde mi identidad”, dice Toscani que aprendió todo eso él solo, siendo autodidacta. “Todo lo que hago me representa”.

Ahora se encuentra en plena gira con la cadena de hoteles Meliá que lo eligió para que sea el primer tiktoker que muestre sus hoteles por dentro. Su expertis en hoteles de lujo y de ultra lujo lo ha llevado a este punto: a ser nombrado el primer “Meliá TikTok Luxury Expert” para mostrar desde esa red social las experiencias más exclusivas de cada hotel de la cadena. Desde Roma, cuenta que en estos días ya pasó por Barcelona, Sitges, Ibiza, Mallorca, Madrid, La Toscana, y pronto estará en Milán para terminar la gira en Londres. Pero su hogar está en Argentina, en su Rosario natal al que vuelve cada vez que la agenda se lo permite. “Mi casa sigue estando en Rosario. No solo me gusta sino que necesito volver. Al contrario del mundo, mis vacaciones son en mi casa. Cuando estoy en un hotel no descanso porque estoy todo el tiempo mirando la agenda, registrando, pensando cómo voy a mostrar lo que veo”.

Pero su trabajo no queda solo en la parte visible de las redes sociales, gran parte de su año se lo pasa dando conferencias, asesorando a hoteles y, durante la pandemia, período extraño para él porque no pudo viajar por once meses, tuvo que reconstruirse, reinventarse. “Me apareció la creatividad, hice una campaña en la que combinaba fotos con viajes. Después lancé mi propio podcast y fue muy bien, entrevisté a los líderes de todo el mundo de habla hispana. Empecé a buscar formas de apoyar a la actividad. Después transmití en vivo desde Instagram la reapertura de muchos hoteles. Le terminé encontrando muchas vueltas”.

El lujo y ultra lujo

“Para mí las estrellas no son importantes, nunca fueron importantes. Cada país tiene su propia clasificación. Hay un estándar que sirve de referencia. Para que sea cinco estrellas, la habitación tiene que tener como mínimo 20 metros cuadrados, atención las 24 horas, valet parking, piscina, pero eso no te dice que la experiencia va a ser espectacular. Para mucha gente la marca es una garantía. Y por eso es importante que la cadena tenga clara su impronta”. Por todo esto es tan complicado definir el lujo e incluso más el ultra lujo. “El lujo es subjetivo, todos tenemos una percepción del lujo diferente. Para algunos puede ser estar al aire libre, para otros estar en una torre inmensa” aclara Toscani que entonces arriba a una conclusión que lo acompaña desde hace años: “el lujo termina siendo la personalización. Al lujo lo identifico cuando veo que las personas que están atendiéndome están tan felices de estar ahí como yo. Cuando se puede conectar humanamente con las personas. Y en estos años, me encontré con muchos viajeros que buscan lo mismo. Perder esa distancia que hace 20 o 30 años era tan común, hoy se quiere cercanía, aprender de lo local”.

Sobre sus proyectos próximos y lejanos hay mucho en carpeta pero nada confirmado: “No sé dónde estaré en dos años pero sí que estaré con mi marca y en un hotel de lujo”, concluye Toscani con una sonrisa que denota su felicidad y seguridad que tiene la vida que siempre quiso.