Tiene nueve años, estudia una licenciatura en Historia en la universidad y ya publicó cinco libros propios

A los nueve años, cuando la mayoría de los chicos todavía transita la escuela primaria, Daira Martínez Mejía ya construyó una trayectoria que a muchas personas les lleva toda una vida. La niña oriunda de Querétaro, México, estudia una licenciatura en Historia, escribió cinco libros y participó en decenas de conferencias nacionales e internacionales relacionadas con la divulgación científica.

El interés de Daira por el conocimiento comenzó cuando tenía apenas tres años. Según revelaron sus padres, aprendió a leer de forma autodidacta y su curiosidad por comprender distintos temas la llevó a profundizar en la historia y la ciencia.

Asesorados por distintos profesionales en educación, sus papás lograron inscribir a Daira en una escuela para niños prodigio. Esto le permitió maximizar sus habilidades y a los cinco años llegó uno de sus máximos hitos, que fue brindar una conferencia pública ante más de 100 personas. Aquella experiencia marcó el comienzo de su participación en espacios de divulgación y le permitió compartir sus conocimientos con públicos cada vez más numerosos. Con el paso del tiempo, sus presentaciones llegaron a instituciones reconocidas de México, entre ellas el Museo Universum de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Castillo de Chapultepec.

Con solo nueve años, Daira Martínez Mejía estudia Historia en la universidad, escribió cinco libros y ya lleva brindando 47 conferencias alrededor del mundo (Foto: X @EnsedeCiencia)

Su participación también se extendió a iniciativas vinculadas con los derechos de la infancia, en colaboración con organismos e instituciones como UNICEF, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres. Así, antes de cumplir los diez años, Daira ya había acumulado 47 conferencias nacionales e internacionales, participado en cinco talleres y colaborado con revistas de divulgación científica.

A medida que avanzaba en estas conferencias y presentaciones, la pequeña comenzó a desarrollar sus propias investigaciones. Su interés por los acontecimientos históricos la llevó a estudiar personajes y períodos que marcaron el pasado de México. Entre los temas que abordó se encuentran la emperatriz Carlota y Maximiliano de Habsburgo, figuras centrales del Segundo Imperio Mexicano durante el siglo XIX. Estas investigaciones dieron lugar a que quisiera escribir sus propios libros. En total lleva cinco publicaciones de su autoría.

Sin embargo, para Daira, conocer el pasado no es un objetivo aislado. Su intención es comprender cómo evolucionaron las sociedades y de qué manera los procesos históricos se relacionan con los descubrimientos científicos. Esa búsqueda explica por qué, además de estudiar Historia, comenzó a interesarse por otras disciplinas.

Actualmente, una de sus principales áreas de interés es la astrobiología, disciplina que estudia el origen, la evolución y la posibilidad de existencia de vida fuera de la Tierra. Su sueño es prepararse para participar en proyectos relacionados con la exploración espacial en Marte. Para ello, además de leer gran cantidad de textos, comenzó a realizar entrenamientos de alta montaña bajo condiciones extremas de frío, lluvia y neblina.

Estas experiencias están relacionadas con su interés por la formación de astronautas análogos, personas que participan en simulaciones de misiones espaciales en ambientes terrestres que permiten recrear algunos de los desafíos de una expedición a otros planetas. Aunque estas prácticas no equivalen al entrenamiento profesional de un astronauta, pueden contribuir a familiarizar a los participantes con actividades de investigación y trabajo en condiciones exigentes.

La niña busca formarse en astrobiología y sueña con viajar a Marte (Foto: X @EnsedeCiencia)

Debido a esta extensa trayectoria, en el último mes fue convocada para recibir el reconocimiento Mujeres Auténticas de América Latina, cuya entrega está prevista en Viena, Austria. Sin embargo, asistir al evento representa una dificultad económica para su familia, que no cuenta con los recursos suficientes para cubrir los pasajes y otros gastos del viaje. Por ese motivo, comenzaron a buscar apoyo para que la niña pueda trasladarse a Europa y participar de la ceremonia. De esta forma, su historia se volvió viral y gran cantidad de personas decidieron comenzar a acompañarla en su camino.