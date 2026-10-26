Sócrates, filósofo: “Sólo existe un bien y se llama conocimiento; y solo hay un mal, llamado ignorancia”

Más de dos mil años después de su vida, Sócrates persiste como una referencia esencial para entender las dinámicas humanas. El filósofo griego dejó una sentencia que atraviesa las eras: “Solo existe un bien: el conocimiento. Solo hay un mal: la ignorancia”. Esta reflexión, recopilada por el historiador Diógenes Laercio en Vidas y opiniones de los filósofos ilustres, actúa actualmente como una brújula intelectual frente a un entorno lleno de datos y certezas absolutas.

Desde un enfoque histórico, esta premisa vincula la capacidad analítica con la toma de decisiones. Para Sócrates, la sabiduría no consiste en acumular datos o en la pretensión de erudición. En la Apología, escrita por Platón, el ateniense argumenta que una de las expresiones más altas de la inteligencia radica en reconocer las propias limitaciones y evitar sostener como verdades aquello que se desconoce. Esta postura, definida como humildad epistemológica, permite eludir la precipitación en el juicio y el dogmatismo, riesgos frecuentes en la esfera pública y privada.

Sócrates: “Solo existe un bien: el conocimiento. Solo hay un mal: la ignorancia”. (Fuente: iStock/@sedmak)

El método socrático postula que la ignorancia no surge solo por la falta de información, sino cuando un individuo desconoce algo y, aun así, mantiene una postura cerrada. Esta distinción resulta fundamental para la convivencia. En la actualidad, donde la velocidad con la que las personas consumen noticias y opiniones atenta contra el rigor, el enfoque de Sócrates invita a dudar con criterio y a contrastar las fuentes. Esta práctica fomenta una ciudadanía responsable que, al priorizar el diálogo y la confrontación de ideas sobre la imposición de dogmas, logra decisiones con mayor prudencia y conciencia colectiva.

El legado del filósofo ateniense sobre la relevancia del saber como único bien constituye una apuesta por el examen crítico permanente. El pensamiento socrático no plantea que un individuo deba poseer una respuesta para cada enigma; la enseñanza resalta que aceptar los límites del propio saber funciona como el motor que impulsa el crecimiento personal y el aprendizaje continuo. Bajo esta premisa, la ignorancia se transforma en el mal principal al impedir el progreso reflexivo y al inducir al ser humano a cometer errores que, de haber mediado una cuota de duda constructiva, podrían evitarse de forma eficaz.

En un entorno contemporáneo caracterizado por la inmediatez y la saturación informativa, la propuesta de Sócrates se erige como una herramienta de protección contra la desinformación. Informarse con rigor y reconocer la posibilidad del error propio representan las claves que, según los especialistas, permiten transitar la vida cotidiana de manera lúcida. La enseñanza no propone una carrera hacia la obtención de una verdad absoluta, sino la consolidación de un hábito que transforma la relación de las personas con el entorno. En ese esquema, el individuo prioriza la búsqueda de la verdad a través del intercambio dialógico y el ejercicio constante del pensamiento crítico frente a cualquier forma de ignorancia. Así, la filosofía griega antigua ofrece respuestas a los desafíos informativos modernos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.