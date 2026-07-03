Tiene nueve años, un coeficiente intelectual de 146 y se consagró en las Olimpíadas Internacionales de Matemáticas

El nombre de Fabio Isaac Bravo Acosta recorrió el mundo en las últimas horas con una noticia poco común. Es que el niño venezolano de nueve años que representó a Perú ganó la medalla de oro en la Ronda Global de las Olimpiadas Matemáticas Copernicus, llevada a cabo en Singapur, donde resaltó entre 2000 estudiantes provenientes de 187 países.

Fabio Bravo tiene nueve años, nació en Venezuela, vive en Lima y acaba de ser campeón mundial de matemáticas en Singapur por Perú

La distinción que recibió se suma a la medalla de plata que obtuvo en las Olimpiadas de Matemáticas de Nueva York, organizadas otra vez por Copernicus y las cuales le permitieron acceder a la ronda mundial. Además de la constancia, el pequeño destaca por tener un coeficiente intelectual de 146 (el segmento de CI alto se sitúa entre los 120 y 129 puntos, mientras que el estrato superior a 130 puntos califica como un CI muy alto), lo que lo cataloga como un niño prodigio.

“Era muy lejos, más de 30 horas de viaje con tres escalas: Bogotá, Francia, España y finalmente, Singapur. Nos pasaron inconvenientes y creí por un momento que no lo lograría”, expresó en sus redes sociales, donde comparte el paso a paso de su crecimiento y los nuevos desafíos a los que se enfrenta.

Fabio, el niño genio que revoluciona al mundo entero (Foto: Captura TikTok/@@soyfabioisaac)

“No fue fácil, Japón y Rusia compartieron podio y son excelentes, al igual que cada país que participó”, agregó Acosta, quien luego agradeció el apoyo de su círculo íntimo y el de las personas que lo acompañan en su formación: “Gracias a mi profe Fidelito y mi amigo Albertmath.academy por su acompañamiento, amistad y ayuda en matemáticas. Gracias a todos mis seguidores por sus mensajes; fue una experiencia increíble, que poco a poco compartiré con ustedes. Cada esfuerzo vale la pena”.

Pero su talento no se limita solo al ámbito académico. Fabio es un hábil practicante de la natación, el deporte que lo llevó a ganar 27 medallas de oro en distintas competencias. “Me encanta la natación y las matemáticas... Son mis dos grandes pasiones y me esfuerzo cada día para ser el mejor en ambas”, remarcó.

En uno de los últimos videos que publicó en su perfil de TikTok, cuenta en la que acumula poco más de 52.000 seguidores, se lo vio subir al escenario para recibir su tan esperada medalla de oro en Singapur. “Este fue el resultado... Con preocupación por Venezuela, con cansancio de más de 30 horas de viaje y escalas... Lo logré, gracias a todos ustedes; los buenos somos más”, expresó en la descripción, la misma en la que mencionó la tragedia que sufre el país sudamericano tras los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio.

“Eres de verdad un orgullo para nuestro querido país!!! Sigue así que lograrás cumplir todas tus metas!!!”; “Felicidades, niño hermoso, qué orgullo que lleves mi bandera; ojalá la vida prepare lindos caminos para ti” y “Qué hermoso, qué alegría cómo levantaste también nuestra bandera peruana”, fueron algunos de los comentarios que recibió de los usuarios.