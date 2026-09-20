Tomás, argentino que vive en China: “Pago 185 dólares al mes de alquiler por un departamento, es una locura”

Tomás Romero es un estudiante argentino que reside en China y documenta su vida cotidiana a través de su canal de YouTube (@tomasromerovlogs). En su última publicación, el creador de contenido expone el proceso de búsqueda y mudanza hacia un nuevo departamento ubicado en el piso 22 de un edificio. Según el relato del joven en su video, el valor mensual total del alquiler asciende a 370 dólares estadounidenses, suma que divide con un compañero de piso. Por este motivo, reveló su gasto personal: “Pago 185 dólares al mes de alquiler por un departamento, es una locura”, específicamente por una propiedad que cuenta con dos habitaciones, cocina, baño y un living equipado.

El joven utilizó la plataforma WeChat para concretar el contrato: esta aplicación, similar a WhatsApp, permite el acceso a grupos donde las agencias inmobiliarias ofrecen unidades disponibles. Romero aclara que el proceso requiere el pago de honorarios a un intermediario. En cuanto a las condiciones financieras, el arrendador solicitó un pago inicial de tres meses, compuesto por un mes de depósito y dos meses de alquiler adelantado. Este desembolso total alcanzó los 7500 yuanes, lo que implica una inversión inicial de 3750 yuanes por cada inquilino.

Los detalles del departamento alquilado en China

La ubicación del inmueble responde a una estrategia para optimizar costos, ya que el edificio se sitúa a una hora de distancia de la universidad. El vlogger explica que los precios en las inmediaciones de los centros educativos resultan elevados. No obstante, destaca la eficiencia del sistema de transporte público, el cual describe como limpio y cómodo. El departamento elegido ofrece una vista panorámica de la ciudad y el agua, un atributo que el protagonista considera uno de los mayores beneficios de su nueva residencia. Además, el edificio dispone de un gimnasio con descuentos especiales para los residentes.

La logística de la mudanza incluyó la limpieza profunda de los espacios y la adquisición de electrodomésticos esenciales, tales como una freidora de aire y un router de última generación para garantizar la conectividad. En sus registros visuales, el argentino muestra la compra de víveres en supermercados locales, donde adquiere productos básicos para la alimentación diaria, como arroz, pollo, huevos y pastas. El barrio posee una atmósfera familiar y presenta una iluminación nocturna característica de la zona.

Tomás Romero mostró cómo quedó el departamento, con la particularidad de Wi-Fi 6G

Romero reflexiona sobre el costo de vida local: según detalla en su video de YouTube, el salario promedio en roles de ventas o docencia en la ciudad ronda los 6.00 yuanes mensuales, por lo cual destinar 2000 yuanes al pago del alquiler representa una proporción habitual para quienes residen solos o bajo la modalidad compartida. Esta realidad financiera facilita la adaptación de los estudiantes extranjeros en el país asiático.

El vlogger menciona que la propiedad cuenta con cerraduras digitales de alta seguridad y habitaciones privadas con llave. Durante los días posteriores a la mudanza, el estudiante reorganizó el mobiliario para configurar su área de trabajo. Su intención consiste en permanecer en este departamento durante su último semestre académico. Con este contenido, Romero busca exponer los pormenores de la vida independiente en China y la gestión práctica de los gastos básicos necesarios para sostener una vivienda en el extranjero durante su formación académica profesional.

El video completo