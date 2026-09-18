Marimi García, personal trainer: “En solo 15 minutos podés fortalecer los hombros y ayudar al cuidado de tu espalda”

Cuando se piensa en fortalecer la espalda, los ejercicios de hombros no siempre ocupan un lugar prioritario. Sin embargo, trabajar los músculos que rodean esta articulación y la zona superior de la espalda puede contribuir a mejorar la estabilidad y el control de los movimientos cotidianos.

No hace falta contar con máquinas ni levantar grandes cargas para incorporarlos a un entrenamiento. Marimi García, personal trainer que reúne a más de 300 mil seguidores en Instagram, compartió una rutina para realizar en casa con mancuernas de apenas dos kilos. “Hombros definidos con solo 2 kg: rutina completa en casa”, presentó la entrenadora en una publicación que tuvo una amplia repercusión en redes sociales.

La propuesta reúne cinco movimientos y, según García, puede completarse en alrededor de 15 minutos. “Con mis mancuernas de 2 kg realizamos una rutina enfocada en fortalecer y tonificar los hombros, mejorando la estabilidad, la coordinación y la resistencia muscular”, explicó.

El peso de las mancuernas debe ser acorde a lo que cada persona pueda levantar KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

La rutina comienza con un vuelo unilateral con mancuerna, un movimiento en el que se trabaja un brazo por vez. A continuación, García propone realizar un press Arnold unilateral, ejercicio que combina la elevación del peso por encima de la cabeza con una rotación controlada. El tercer movimiento es el remo vertical, seguido por elevaciones frontales alternas. Finalmente, la secuencia termina con círculos realizados con las mancuernas.

La recomendación de la entrenadora es completar tres series de cada ejercicio. En los movimientos unilaterales se realizan 12 repeticiones de cada lado, mientras que para el remo vertical y los círculos propone 12 repeticiones.

A lo largo de la secuencia intervienen principalmente las distintas porciones del deltoides, además de los trapecios y otros músculos de la zona superior de la espalda. La rutina también exige estabilidad del hombro, coordinación y control del movimiento.

Se recomienda empezar con 12 repeticiones hasta aprender a realizar la técnica correctamente FaustFoto

¿Por qué no es necesario levantar mucho peso?

Uno de los puntos centrales de la propuesta es que el entrenamiento no depende únicamente de aumentar la carga. Para quienes recién comienzan, utilizar un peso que permita controlar cada repetición puede resultar muy importante para aprender la técnica. “Recuerda mantener una técnica controlada y sentir el músculo trabajando en cada repetición. La constancia vale más que el peso”, recomendó la especialista.

También es importante evitar compensaciones durante los movimientos: encoger excesivamente los hombros, arquear la zona lumbar o utilizar el impulso del cuerpo para levantar las mancuernas puede modificar la ejecución prevista.

Por eso, los dos kilos que utiliza la entrenadora deben entenderse como una referencia y no como un peso adecuado para todas las personas. La carga dependerá del nivel de entrenamiento, la fuerza y la capacidad de mantener una técnica correcta.

“Si 2 kg te resultan demasiado fáciles, aumenta la carga. Si con ese peso pierdes la técnica antes de terminar las repeticiones, utiliza menos peso. El peso adecuado no es el mismo para todas. Y tampoco tiene por qué ser el mismo para todos los ejercicios”, dijo la influencer fitness invitando a más personas a sumarse a este desafío en casa.