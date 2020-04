Psicólogo especialista en rendimiento deportivo, analiza el desarrollo de los deportes electrónicos en el país y lo comparte en su libro Game On Fuente: LA NACION

Alejandro Rapetti Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de abril de 2020

En medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, con restricciones para salir a la calle y más tiempo libre en casa, la escena del gaming se potencia en el mundo entero. Con Fortnite a la cabeza, junto a Call of Duty, el Battle Royale de Epic Games es el elegido por los jugadores para pasar la reclusión obligada por la propagación del virus. Como señaló públicamente el presidente de Telecom, Luigi Gubitosi, esta situación está repercutiendo directamente en el tráfico de internet, el cual aumentó en un 70 por ciento debido a que una gran cantidad de usuarios se encuentran utilizando videojuegos online, como es el caso de Fortnite.

A su vez, la plataforma online de videojuegos Steam, de la firma Valve, ha registrado durante el último fin de semana un pico de personas utilizándola al mismo tiempo: más de 20 millones de jugadores. "Si bien en la Argentina aún no hay datos duros ni estadísticas que lo certifiquen, en Italia, por ejemplo, se estima que los eSports y los videojuegos en general crecieron hasta un 60 o 70 por ciento, mientras que en nuestro país, el aumento ronda el 50 o 60 por ciento. Un crecimiento que se da desde lo económico hasta lo profesional", asegura Tomás Lifschitz, licenciado en Psicología (UBA), especializado en habilidades psicológicas en el alto rendimiento deportivo y amateur, que trabaja con equipos de diferentes deportes tradicionales y de eSports. Por estos días, Lifschitz acaba de editar Game On - Entrená tu mente y mejorá tu rendimiento en los eSports (Planeta), su primer libro escrito a partir de todo el material relacionado con los deportes electrónicos que pudo recopilar a lo largo de su experiencia en la escena local.

Vale aclarar que los eSports o deportes electrónicos son campeonatos de videojuegos (con vertientes on line y presencial) en los que los jugadores profesionales compiten por grandes premios económicos y prestigio. Claro que, como asegura Lifschitz, enseguida surge el debate sobre si son realmente un deporte o no. "En general la gente tiene asociados actividad física y deporte como si fueran lo mismo y no es así. El cerebro es el órgano más importante de nuestro organismo y está totalmente implicado en los videojuegos. Por eso, al igual que el ajedrez o el póker, se lo considera un deporte. Incluso acá en Argentina, en los últimos Juegos Bonaerenses, fueron incluidos como una disciplina más, y hasta se han presentado proyectos para ser incorporados como disciplina en los Juegos Olímpicos", señala Lifschitz.

-¿Qué cambios experimentó la escena de los eSports en tiempos de cuarentena?

-Más allá del aumento enorme que experimentaron los videojuegos online y los eSports, muchos a volvieron a jugar viejos juegos que quizás no se estaban usando tanto y ahora recobraron fuerza. AFA, en su Sección AFA Esports, organizó un torneo online de FIFA y de PES y también dos streamears armaron un torneo de FIFA con jugadores de fútbol profesional.

-¿Alguna recomendación para los gamers en aislamiento?

-A pesar de la creencia de que los gamers están todo el día encerrados y jugando, su día a día se ve también afectado por la cuarentena y el encierro. Por eso es importante tener cuidado con la cantidad de horas que se juega, que el día no pase solamente por ahí, y realizar alguna otra actividad.

-¿Cuáles son los eSports más populares en Argentina?

-Acá se juega mucho al League of Legends (Multiplayer Online Battle Arena), FIFA (Fútbol); el Fortnite (Battle Royale) y el Counter Strike (First Person Shoter).

-En el libro mencionás que existe un estereotipo del gamer como el sujeto adicto que solamente come pizza, duerme y juega a los videojuegos. ¿Qué hay de cierto?

-Existen diversos estereotipos en torno a los gamers: que son apáticos, que no hablan con nadie, que no se levantan de la silla porque solo les importa jugar. Son todos estereotipos que de a poco se van deconstruyendo por la misma escena que gana protagonismo. Los jugadores interactúan con sus compañeros, trabajan sobre sus mismas partidas anteriores, las evalúan y entrenan cómo mejorar para los próximos partidos. Obviamente puede tornarse en una adicción cuando se abstraen de su vida cotidiana, el tema es que hay que comprender que hoy por hoy esto también es una profesión, y así como hay gente sentada seis horas en su oficina frente a una computadora, ellos también.

-¿Cómo un gamer amateur se convierte en profesional?

-Es fundamental partir de un muy buen nivel. Después hay que entender las variables psicológicas y sociales que existen en el juego y poder trabajar en ellas para ir mejorando y potenciando tu rendimiento. Es un trabajo interdisciplinario, como en cualquier disciplina deportiva. Deben tener un psicólogo, un kinesiólogo, un nutricionista. Si bien en el entrenamiento es fundamental, jugar más no te va a ser mejor necesariamente. En algún momento también es necesario cortar con el juego y salir a la calle, hacer actividad física. Hay que trabajar mucho la rutina de entrenamiento, un trabajo día a día, y depende de cada jugador respetarla para ir mejorando en competencia. Justamente lo que falta hoy en la escena es que los jugadores comprendan la importancia de ajustarse a una rutina.

-¿En qué consiste tu trabajo como psicólogo en equipos de eSports?

-Básicamente, potenciar las diferentes habilidades psicológicas que se ven implicadas en el juego, como motivación, estrés, confianza, atención, concentración; activación, emociones, ansiedad, liderazgo, presión, comunicación y control de pensamientos.

-¿Qué grado de desarrollo tienen los eSports en nuestro país?

-Hoy por hoy los eSports en Argentina están en pleno crecimiento. Hay un intercambio de jugadores constante, y muchos juegan en equipos de afuera porque compraron su pase. Cada vez más marcas y más empresas están incursionando en la escena de los eSports, como Cablevisión Flow, que organiza dos competencias, así como muchas otras marcas que esponsorean sus camisetas. A su vez, diferentes clubes ya tienen jugadores que los representan, como River, Independiente o Estudiantes. Los eSports están en auge y ahora, con el encierro, se potencian cada día más.