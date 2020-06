Trabajadoras esenciales: la histórica tapa de la revista Vogue británica

La edición de julio de la revista Vogue británica tiene como protagonistas a tres trabajadoras esenciales de la pandemia Crédito: Instagram British Vogue

Entre las históricas tapas de diarios y revistas que han surgido a partir de la crisis del COVID-19, una de las que se destaca es la del número de julio de la edición británica de Vogue . La publicación dedicada a la moda decidió hacer tres portadas plegables para rendir homenaje a las mujeres trabajadoras esenciales durante la pandemia : una maquinista, una partera y una cajera de supermercado.

La iniciativa comenzó unos meses antes en otras ediciones históricas la revista. En abril, en la tapa de Vogue Portugal se imprimió la foto de un beso entre un hombre y una mujer con un barbijo puesto que tuvo una gran repercusión. Otra de las portadas destacadas de la revista fue la de Italia de abril que se limitó a un fondo blanco para homenajear a los muertos por coronavirus.

De acuerdo con el editorial de la revista británica, "la tapa celebra a las millones de personas en el Reino Unido que, en el apogeo de la pandemia y ante el peligro, se pusieron sus uniformes y siguieron trabajando". En el interior se cuentan las historias de tres de sus protagonistas mujeres que representan "a las personas comunes que atienden la primera línea de ataque y que se destacan por su extraordinaria fuerza y amabilidad".

La maquinista Narguis Horsford que vive sola y trabaja hace diez años para Transport for London conduce dos servicios de trenes al día. "No soy una heroína, pero estoy orgullosa de mi trabajo y del papel esencial que estamos jugando durante esta crisis. He visto una tremenda cantidad de actos de bondad durante esta pandemia . La gente sonríe y me da las gracias", cuenta la conductora entrevistada.

Otra de las trabajadoras esenciales elegidas para el reportaje es Rachel Millar, una partera de 24 años, que trabaja en un hospital de Londres. "Cada semana es diferente: hago turnos de noche en la maternidad, doy cursos de preparto, asisto a las mujeres que acaban de parir y recibo recién nacidos. Me encanta estar con las mujeres en un momento tan importante. Hace poco me robaron la bicicleta. Un amigo lo tuiteó y en una hora una empresa me había donado una nueva. Es un ejemplo del apoyo y la amabilidad de la comunidad que vi en los últimos meses", relata la partera.

La tercera mujer fotografiada para la histórica tapa es una cajera de supermercado de 21 años llamada Anisa Omar que describe las sensaciones que le produce la situación respecto de su trabajo: "Antes de la pandemia la gente nos miraba como asistentes de servicio. Ahora son mucho más comprensivos, más amables y cálidos. Es como si fuéramos importantes. Tenemos que estar acá al margen de lo que suceda en el mundo. Eso es mucho más que un trabajo".