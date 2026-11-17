Rescatistas del Programa de Gestión de Vida Silvestre Marina (MWMP) de la Fundación Acuario Two Oceans de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, salvaron la vida de cuatro focas que se metieron de manera curiosa en un circuito de túneles en el puerto.

De acuerdo a la información que brindó The Dodo, en el V&A Waterfront, un centro comercial y puerto deportivo, suelen concentrarse focas en plataformas dispuestas para ellas. Allí desarrollan su vida normal, pero cerca de este sitio hay un dique seco que en muchas ocasiones sirve para prestar mantenimiento a los barcos que navegan por allí.

Así fue el proceso para salvar a las focas

Durante una etapa de entrada y salida de buques a este dique, cuatro focas juguetonas aprovecharon las compuertas abiertas e ingresaron. Estos mamíferos pasaron desapercibidos para los trabajadores del puerto que pronto comenzaron a escuchar los chillidos desde lejos.

Por miedo a los ruidos de las máquinas que reparaban un barco en estacionamiento, las focas se adentraron en los túneles cercanos a la dársena y se perdieron en la oscuridad.

Tras un operativo para localizarlas, los rescatistas emprendieron un viaje supervisado y con trajes de neopreno en cada caverna, pero la operación completa demandó 17 días, ya que en algunos sitios tuvieron que esperar a que los animales salieran por su propia cuenta.

“Esta fue una situación sumamente singular, ya que el túnel era oscuro, resbaladizo y estrecho; intentar capturar a una de las focas en ese entorno habría puesto en peligro tanto a nuestro equipo como a las focas. La mejor manera de salvar a cada una era esperar a que salieran voluntariamente y rescatarlas caso por caso”, dijo uno de los representantes de Fundación Acuario Two Oceans al medio antes citado.

Así volvían las focas al mar

“Fue un gran alivio saber que tres focas ya estaban de vuelta a salvo en su hogar en el océano, y que solo una más necesitaba nuestra ayuda”, añadió.

Una vez que la cuarta foca asomó la cabeza por uno de los túneles y tras constatar que estaba tan sana como el resto, la devolvieron al mar. En pocos segundos comenzó a nadar y se reencontró con sus otras amigas. “Las cuatro focas estaban de vuelta en el océano, ilesas y en buen estado a pesar de la estresante experiencia de varios días”, señaló el rescatista a The Dodo.