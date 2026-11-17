Son el principal amortiguador del cuerpo, vitales para el equilibrio, para estar de pie, para caminar y para correr, pero la mayoría de nosotros rara vez pensamos en nuestros tobillos, hasta que nos los lastimamos. Estos incidentes dolorosos son muy comunes, dice Genevieve Tawiah, fisioterapeuta especializada en espectáculos que trabajó en programas como Strictly Come Dancing.

Según el Instituto Nacional para la Excelencia en la Salud y el Cuidado, NICE por sus siglas en inglés, las lesiones de tobillo representan el 5% de las visitas a urgencias en Reino Unido. Pero Tawiah le dice a What’s Up Docs?, del Servicio Mundial de la BBC, que se pueden evitar “si tenés fuerza y eres consciente de tu pie y tu tobillo y de la cadena que los afecta”. Aquí hay tres maneras de fortalecer tus tobillos.

1. Desarrolla la conexión mente-cuerpo

Aprender a mover los dedos de tus pies es una manera fácil y efectiva de mejorar la fuerza de tus tobillos Getty Images

La clave para fortalecer los tobillos y reducir el riesgo de lesiones reside en la “conexión entre el cerebro y el cuerpo”, explica Tawiah; es decir, en poder percibir los movimientos de los tobillos sin necesidad de mirarlos. “Se trata de enviar información desde el cerebro hasta el pie y el tobillo para enraizarnos y construir una buena base para cualquier entrenamiento físico posterior”, añade.

Para desarrollar la conciencia cuerpo-mente, Tawiah ofrece algunos ejemplos de ejercicios que requieren que observes tus pies mientras los realizas. Sugiere comenzar con movimientos más pequeños de los dedos de los pies, ya que esto puede afectar la forma en que “distribuimos el peso a través de los tobillos”.

Dos ejemplos son:

Presiona la punta del dedo gordo del pie contra el suelo, mantén la posición y observa cómo se activa el arco del pie. “Sentirás como si algo tirara a través del arco del pie”, explica.

Coloca una lapicera en el suelo junto a tu dedo gordo del pie, paralelo a él. Luego, intenta mover el dedo gordo hacia el bolígrafo; esto se llama “abducción” del dedo del pie.

2. Desarrolla fuerza, control y equilibrio

Los ejercicios de balance son herramientas útiles para fortalecer tus tobillos Getty Images

Según Tawiah, la función del tobillo es ayudarnos a mantener el equilibrio, soportar el peso y transmitir la fuerza.

Los ejercicios de fuerza podrían incluir:

Elevación de talones : ponete junto a una superficie firme, levanta los talones del suelo y apoya los dedos del pie, asegurándote de que los tobillos no se tambaleen ni sobresalgan.

: ponete junto a una superficie firme, levanta los talones del suelo y apoya los dedos del pie, asegurándote de que los tobillos no se tambaleen ni sobresalgan. Equilibrio : camina con un pie delante del otro, como un gimnasta sobre una barra de equilibrio, y mantén el control de tus pies.

: camina con un pie delante del otro, como un gimnasta sobre una barra de equilibrio, y mantén el control de tus pies. Control: pasar de estar sentado a estar de pie sobre una o dos piernas, así como subir o bajar escaleras, son también ejemplos de ejercicios que se utilizan para mejorar el equilibrio y el control del tobillo.

“Si subís las escaleras y te das cuenta de que empiezas a caminar con una pierna, practica empezar con la otra”.

Genevieve Tawiah, fisioterapeuta especializada en rendimiento deportivo, explica que la base para desarrollar tobillos fuertes es tener una "conciencia de la relación entre el cerebro y el cuerpo" Genevieve Tawiah

Quienes se estén recuperando de un esguince de tobillo pueden tratar de mantener el equilibrio sobre una pierna mientras lanzan y atrapan una pelota. También pueden trabajar en el control del apoyo, dando un paso hacia un lado y manteniendo el equilibrio sobre la pierna en la que nos apoyamos.

Para quienes padecen tendinopatía (dolor crónico en el tendón), es importante realizar ejercicios con carga lenta y pesada. Prueba con elevaciones de pantorrillas con peso, por ejemplo, en una prensa de piernas.

3. Usá el calzado adecuado

Tener en cuenta el calzado que usas para la actividad que realizas es clave para evitar lesiones Getty Images

Tawiah subraya que elegir el tipo de calzado adecuado es importante para brindar soporte a los tobillos. “Mucha gente cae en la trampa de usar bailarinas planas, zapatos de punta o zapatillas deportivas que son más estrechas en la parte delantera”, dice.

“Vale la pena imaginar qué pasaría si la parte superior del zapato estuviera abierta, ¿tendrían espacio los dedos de los pies o el dedo gordo se saldría de su sitio?”, plantea. “Los zapatos minimalistas son cada vez más populares, y pueden ser útiles, pero es importante tener primero una buena base de fuerza en los pies y tobillos, y acostumbrarse a usarlos poco a poco”.

También recomienda buscar “cierto grado de soporte para el arco del pie”, ya que esto influye en cómo se distribuye el peso sobre el pie al realizar una tarea. Dice que para diferentes actividades se necesitan diferentes zapatos. “Si vas a hacer sentadillas, probablemente querrás un calzado más plano. Si usas un calzado con suela esponjosa, te resultará más difícil mantener el equilibrio y distribuir el peso correctamente. “En cambio, si estás corriendo, unas zapatillas que ofrezcan mayor amortiguación para el impacto o absorción de impactos podrían ser más apropiadas”.

Para caminatas largas por terrenos irregulares, las botas de montaña suelen ser útiles para reducir el riesgo de esguinces graves. Sin embargo, usarlas durante largos periodos a diario puede aumentar la rigidez del tobillo, ya que limita su movilidad en cierta medida.

*Por Emily Holt