Trabajó en un hotel y advirtió sobre las cosas que no deberías usar nunca en una habitación

Una extrabajadora de hotelería decidió romper el silencio sobre el estado real de ciertos elementos que los huéspedes encuentran habitualmente en sus habitaciones. Angela Riihiluoma, quien cumplió tareas de marketing en un establecimiento turístico, utilizó su perfil de la red social TikTok para exponer información que calificó como ultrasecreta.

Según relató la mujer en un video que alcanzó los seis millones de reproducciones, el jefe de aquel lugar poseía dos décadas de trayectoria en la industria y le confió detalles alarmantes sobre el mantenimiento del mobiliario y los utensilios. La exempleada instó a los viajeros a tomar recaudos específicos para evitar situaciones desagradables durante su estadía.

La exempleada del hotel dijo que las máquinas de café son utilizadas para orinar (Fuente: Pexels)

El primer objeto en la lista de advertencias de Riihiluoma resulta ser la máquina de café. La mujer sostuvo que muchos usuarios emplean ese dispositivo como un urinario, motivo por el cual recomendó evitar su uso a toda costa. “No me importa lo adicto que seas al café, no toques la cafetera”, sentenció en su grabación.

En ese mismo sentido, la joven señaló que los vasos dispuestos en el sector del baño no deben utilizarse bajo ninguna circunstancia. La razón radica en la falta de tiempo del personal de limpieza, quienes apenas pasan un producto desinfectante por los recipientes sin realizar un lavado profundo ni adecuado antes de la llegada de nuevos pasajeros al alojamiento.

Según la mujer, los clientes del hotel defecan en la ducha (Fuente: Pexels)

Otro elemento que despertó la preocupación de la exempleada son las hieleras que suelen ubicarse en las habitaciones. Riihiluoma enfatizó que los huéspedes jamás deben usarlas si no cuentan con una protección de plástico original. La razón es bastante perturbadora: ella observó que los clientes suelen utilizarlas como recipientes para vomitar o incluso para orinar, a pesar de que el baño se encuentra disponible a pocos metros. Estas prácticas, según la descripción de la mujer, ocurren con una frecuencia que resulta alarmante para quienes desconocen las dinámicas internas de los hoteles.

La extrabajadora también se refirió al descanso y sugirió evitar el contacto directo con la cubierta superior de la cama. “Solo tiralos al suelo”, aconsejó a los espectadores respecto a las colchas decorativas. El análisis de la joven no terminó allí, ya que incluyó una mención sobre la higiene de los pisos. Al utilizar las pantuflas que ofrecen los hoteles, uno puede notar rápidamente que las suelas se ensucian de manera constante debido a la falta de limpieza profunda en las alfombras o pisos.

La mujer advirtió sobre los tachos de basura, las duchas, las máquinas de café y los pisos sucios (Fuente: Pexels)

Por último, la mujer compartió un dato inquietante sobre el comportamiento de los turistas en los espacios comunes y privados. Según sus palabras, resulta extremadamente común que la gente defeque dentro de la ducha, un hábito que deja el sector en condiciones sanitarias muy precarias para la persona que ingresa después.

Estas revelaciones buscan concientizar sobre el cuidado personal necesario al hospedarse en lugares donde el aseo no siempre garantiza una higiene total. Las advertencias de Riihiluoma exponen una realidad oculta que suele ignorarse durante las vacaciones o viajes de negocios por el mundo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA