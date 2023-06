Ocuparon la habitación de un hotel por menos de 24 horas y la empleada se espantó al entrar al otro día a limpiar

escuchar

Una de las mayores preocupaciones por parte de los propietarios que cuentan con una vivienda o local para alquilar es seleccionar a la persona adecuada, responsable y que sea capaz de mantener todo en excelente estado. Sin embargo, hay ocasiones en las que los inquilinos demuestran tener una falta de compromiso y generan una gran indignación. En línea con este tema, el descargo de una encargada de limpieza a la que le dejaron la habitación de un hotel en pésimas condiciones se volvió viral en TikTok por la reacción que tuvo al encontrarse con el aterrador escenario.

Furiosa y aún sorprendida por la situación, a través de su cuenta en la red social, la mujer llamada Yannelin Rivera, quien desempeña su trabajo en un establecimiento ubicado en la Ciudad de México, compartió el video de los destrozos que una familia realizó a lo largo de un día de alojamiento y dejó su contundente opinión.

La trabajadora mostró el estado de la habitación y se volvió viral

En un ligero recorrido, mostró el panorama de todo lo que visualizó y se mostró atónita. “En un solo día… Pobre esta gente, se van a asustar cuando les cobren de más ¿Se creen que es justo?”, expresó en el inicio del clip. Notablemente indignada, camino unos pasos para captar el estado de la habitación.

Ya desde el interior se vio el deplorable estado del lugar que estuvo habitado solo por 24 horas. ¿La razón principal? Había manchas por toda la sala, destrozos y basura. “Tenemos toallitas para desmaquillarse que pudieron habernos pedido. Vean nada más, ¿ustedes creen que esto es razonable?”, les preguntó a sus seguidores.

Luego de señalar el sector del baño, la mujer caminó un poco más para exponer el estado de la cama y los muebles que se encontraban en la sala. “Aparte de que se le va a cobrar un cleaning extra, se les prohibirá la entrada al hotel, lo que hace la aplicación Frontdesk es guardar el nombre de las personas y queda para futuras reservaciones, por lo que esta gente no se va a quedar más y estarán bloqueados, por lo menos en este hotel. ¿Ustedes creen que es justo? Un solo día y dejan así el cuarto”, concluyó.

Los muebles, en estado de dejadez total TikTok

Tras el duro descargo, cientos de usuarios criticaron a los inquilinos por cómo devolvieron la habitación y defendieron a la empleada. “Mi familia y yo alquilamos un Airbnb y dejamos todo limpio y ordenado, cuestión de educación”, apuntó un joven. “Menos mal que fue solo un día, imaginate por más tiempo, tenés que reconstruir el cuarto entero”, sostuvo otro. En tanto, un tercero escribió: “Hasta parece que lo hicieron a propósito. Cómo pueden dejar algo así, es totalmente indignante”.

Asimismo, otros comentaron sus experiencias al hospedarse en habitaciones de diversos hoteles y aseguraron que nunca podrían dejarlo en tales condiciones de desorden y suciedad. “No me imagino lo que hacen en sus casas. Yo uso maquillaje y no se me ocurriría quitarme el mismo con una toalla, sábana o manchar la almohada, eso no se quita”; “Estuve hace poco dos días en un hotel y soy incapaz de dejar eso así. Esa gente debe ser así hasta en su casa”; “No puedo creer, yo cuando voy de vacaciones a un hotel trato de que todo quede lo mejor posible y ordenado, hasta con la cama hecha. La limpieza es una educación”, fueron algunos de los mensajes más destacados.

Algunos de los comentarios que los usuarios dejaron en la publicación TikTok

De esta manera, Rivera se llevó una desilusión que nunca imaginó y, pese a que tuvo que trabajar más de la cuenta, dejó un mensaje destinado para todos aquellos que, bajo total responsabilidad, actúan de manera inapropiada y afectan las labores cotidianas. “Tienen que tener empatía por las personas y cuidar lo ajeno, porque aunque uno paga no hay que destruir”, concluyó en la caja de comentarios.

