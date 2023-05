Transformó los zapatos de su bebé para que le duren en la niñez y se volvió viral

escuchar

Los bebés suelen tener calzados que a los pocos días o semanas quedan chicos porque sus pies crecen. Muchos eligen regalarlos a otros padres amigos o donarlos a hogares para que sean utilizados por niños que no tienen quiénes les compren calzado y lo necesiten.

Sin embargo, una familia tuvo una gran idea que se hizo viral en TikTok y generó aplausos de muchos usuarios de la comunidad. El padre de una niña evitó por todos los medios desechar las sandalias de su hija. Y con una tijera empezó a “transformar” el calzado, así fue como cortó toda la parte delantera y convirtió los zapatos en unas curiosas sandalias para la pequeña.

Transformó los zapatos de su bebé y se volvió viral

De acuerdo al video que fue furor en la plataforma, la niña se las probó y se puede ver que le quedaron muy bien. Uno de los familiares graba este divertido y original momento para compartirlo en las redes sociales por lo que miles de usuarios empezaron a reaccionar favorablemente porque la idea les pareció muy original y más de uno quiere implementarla.

Así es como el video trascendió portales y cuenta con más de 207 mil “Me Gusta”. Los comentarios no tardaron en aparecer y pronto llenaron la publicación. “Estoy de acuerdo, hoy en día son muy caros los zapatos de niños”, “Por qué vi esto recién: es una gran idea”, “Y le quedaron lindos”, “Qué buena idea”, “Por qué no se me ocurrió antes”, fueron algunas de las respuestas que dejaron los usuarios.

Muchas personas se animaron a reutilizar calzado antiguo Mamá

Lo cierto es que la filmación inspiró a muchos a seguir los pasos del padre. A veces hay que utilizar la creatividad para evitar desechar cualquier cosa, y nunca está de más al menos intentar una intervención en el diseño de un calzado o de una prenda para evitar que desprendernos de ella.

El Universal (México)