Por la isla pasan nueve barcos al año. Dos son cruceros que provienen de nuestro país. Actualmente, debido a la pandemia ninguna embarcación puede acercarse a menos de 98 kilómetros de la costa. Crédito: Sitio web Tristán DC

La isla Tristán de Acuña es conocida por ser el lugar habitado más remoto de la Tierra. Se encuentra perdido en el medio del Atlántico entre Sudáfrica y Argentina. Se trata de uno de los pocos lugares del mundo donde el coronavirus no ha llegado y parece poco probable que lo haga. Allí no hay aeropuerto y, en total, pasan nueve barcos al año que actualmente tienen prohibido el acceso "hasta nuevo aviso", tal como informó la agencia EFE. Sus 246 habitantes pueden respirar tranquilos por los 99 kilómetros cuadrados de superficie total.

El lugar es un archipiélago de cuatro islas : Tristán de Acuña es la principal y habitada; en Gough hay una estación metereológica sudafricana donde viven seis operarios; luego se encuentra Nightingale que está deshabitada y la llamada isla inaccesible debido a que está rodeada de acantilados.

La última embarcación que pasó por allí el 21 de marzo llevó a once pasajeros que fueron sometidos a un estricto aislamiento. La semana pasada una usuaria de Twitter publicó un hilo sobre la isla que se hizo viral . Hasta ahora lleva más de 200.000 likes y 64.000 retuits.

Una imagen cenital del lugar muestra un volcán de dos mil metros de altura en cuya cima hay un lago con forma de corazón. A su alrededor se ubica el pueblo denominado Edimburgo de los Siete Mares y situado "lejos de la multitud enloquecida", de acuerdo a lo que informa su página web. Las visitas se otorgan en función de ocho categorías: la octava en prioridad es el turismo.

El lugar habitado más cercano es la isla de Santa Elena, que se encuentra a 2173 kilómetros al norte, mientras que Sudamérica se ubica a 3363 y África a 2816. El territorio pertenece al Reino Unido, aunque fue descubierto por el portugués Tristán de Acuña en 1506 que no llegó a pisar tierra debido a lo embravecido del mar sobre la costa.

La vida isleña

La isla permaneció deshabitada hasta 1817 cuando los ingleses mandaron a una tropa para ocuparla. Uno de los miembros del grupo, William Glass, decidió quedarse a vivir allí con su familia y cuatro hombres. Con el tiempo trajeron animales y también necesitaron mujeres para poblar el asentamiento . Hoy, los habitantes tienen los mismos siete apellidos: Glass, Swain, Green, Hagan, Rogers, Repetto y Lavarello. Debido a la endogamia la población tiene un alto índice de asma y glaucoma. Según el último censo realizado en marzo, hay 133 mujeres y 113 hombres y ocho menores de seis años.

En tiempos normales, el lugar tiene un régimen estricto de visitas que se organiza de acuerdo con ocho prioridades. El turismo es la última. Crédito: Sitio web Tristán DC

Para subsistir, la isla se dedica a enlatar langostas y a vender sellos postales para coleccionistas. La comunidad controla el número de cabezas de ganado para preservar los pastos y evitar desigualdades. Todo lo que no obtienen de sus tierras lo deben pedir con antelación a los barcos proveedores. No se utiliza telefonía celular , la televisión llegó a principios del dos mil y los habitantes pueden conectarse a Internet desde el único café del lugar.

El punto rojo indica el lugar donde se encuentra la isla de Tristán de Acuña. Crédito: Captura Google Maps

Lugares remotos sin COVID-19

Tristán de Acuña no es el único territorio libre de coronavirus en el mundo. De los 247 países y territorios no autónomos reconocidos por Naciones Unidas, hay 29 que no registran casos de la enfermedad . La mayoría son islas pequeñas.

Europa

Islas Svalbard. El archipiélago se ubica en el océano Glacial Ártico y pertenece a Noruega. No hay casos confirmados. Allí viven 2600 personas. Aquí se guardan más de un millón de ejemplares de semillas para ser usadas en casos de emergencia. Se trata del Banco Mundial de Semillas.

Islas Aland. Se sitúan en el Mar Báltico. Sus 28.983 personas dependen de Alemania.

América

Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Reclamadas por nuestro país, hoy son gestionadas por el Reino Unido. Sus treinta habitantes están libres de la pandemia.

África

Territorio Británico del Océano Índico. Está formado por sesenta islas tropicales. No hay noticias de COVID19.

Territorios Australes Franceses. Las cinco islas se distribuyen entre la costa africana y la Antártida. En total suman 200 habitantes.

Santa Elena. La isla más cercana a Tristán de Acuña también es zona libre del virus.

Oceanía

Samoa Americana. Pertenece a Estados Unidos. Vive del turismo y no tiene COVID19.

Islas Navidad. Dependen de Australia. Hasta el momento no hay positivos entre sus casi dos mil habitantes.

Kiribati. Ubicada en el Pacífico Sur, la isla volcánica es de muy difícil acceso. Se estima que en quince años será inhabitable por el calentamiento global.

Islas Cook. Pertenecen a la Polinesia neozelandesa. Son quince islas sin coronavirus donde viven unas quince mil personas.

Islas Cocos. De aguas turquesas y arenas blancas, dos de las 27 islas de coral están habitadas por 600 personas. Se encuentran entre Sri Lanka y Australia.

Estados Federados de Micronesia. A unos cuatro mil kilómetros de distancia de Australia, son 607 islas con cien mil habitantes libres de la pandemia.

Nauru. Perdida en el Pacífico central, la población de once mil habitantes no registra casos de coronavirus. .

Niue. Se lo conoce como la Roca de Polinesia, es un país ubicado en el Pacífico Sur.

Islas Norfolk. Las tres islas dependen de Australia. Se las considera un paraíso sin el virus.

Palaos. El archipiélago se compone de 500 islas ubicadas en el Pacífico Occidental. Se las considera uno de los mejores destinos del mundo para bucear.

Islas Pitcairn. Son cuatro islas pero sólo una está habitada por cuarenta personas.

Samoa. Ubicadas en la Polinesia, tienen 200 mil habitantes libres de coronavirus.

Islas Salomón. Las 990 islas son el hogar de 600 mil personas. Es uno de los territorios más poblados libres de COVID19.

Tokelau. Al sur del Pacífico, se encuentran estos 125 islotes con 1400 habitantes. Sin aeropuerto no hay forma de que el virus haya llegado hasta allí.

Tonga. Las 177 islas del Pacífico y sus cien mil habitantes no registran casos del virus.

Tuvalu. La isla corre el peligro de desaparecer bajo el mar. Es uno de los cuatro países que forman la Polinesia.

Vanuatu . El conjunto de islas volcánicas considerado un paraíso fiscal está habitado por 260 mil habitantes sanos.

Wallis y Futuna. Rodeadas del Pacífico sur, son tres islas tropicales con quince mil ciudadanos que no presentaron casos del virus.