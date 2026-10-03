Tuvieron un regalo de bodas cerrado durante 13 años: la insólita sorpresa que encontraron al abrirlo

Una pareja estadounidense recibió un obsequio singular el día de su enlace matrimonial y cumplió una promesa estricta: mantener la caja cerrada hasta atravesar la primera crisis grave. El tiempo transcurrió con rapidez, el objeto pasó al olvido dentro de un ropero oscuro y el paquete acumuló polvo durante trece largos años antes de revelar su contenido secreto.

Una pareja recibió un regalo con instrucciones: no abrirlo hasta la primera gran pelea. Luego de 13 años, la sorpresa fue gigante

Kathy y Brandon Gunn celebraron su boda en Michigan durante el año 2007. Entre los presentes tradicionales de familiares y amigos, una tía abuela llamada Alison entregó un paquete envuelto en papel blanco con una advertencia escrita a mano en la parte delantera: “Conservar la caja intacta hasta el primer desacuerdo conyugal serio”. Los novios guardaron el presente con afecto genuino, pero la rutina diaria y las exigencias de la convivencia borraron el asunto de su memoria.

La caja contenía un sobre con instrucciones específicas

A pesar de acumular discusiones y peleas comunes durante los primeros nueve años de matrimonio, la pareja olvidó por completo la existencia del paquete. En 2016, al buscar ideas originales para la boda de un amigo cercano, encontraron la caja intacta en el fondo de un armario viejo. La curiosidad creció de forma inmediata, pero decidieron posponer la apertura cuatro años más para no desperdiciar el misterio en un conflicto menor o pasajero.

El regalo tenía instrucciones de no abrirse hasta que la pareja tuviera un desacuerdo

El 30 de agosto de 2020 llegó finalmente el momento decisivo. Kathy relató aquella historia en redes sociales y explicó el motivo de la apertura tardía. La caja nunca albergó una fórmula mágica ni un secreto oculto del universo. El interior contenía dinero en efectivo destinado a comprar comida, además de notas separadas con instrucciones precisas para cada uno: pedir una cena especial para compartir y regalar flores junto con una botella de vino costoso.

Las instrucciones para la novia eran: "Anda y compra una pizza, camarones o algo que les guste a ambos. Tomate una ducha", tía Alison

El matrimonio comprendió entonces el verdadero valor del obsequio. La caja funcionó como un recordatorio constante de la tolerancia, la comprensión y la paciencia necesarias para construir un vínculo duradero. La lección final superó cualquier expectativa material: las herramientas para sostener una relación sólida residían en el interior de cada uno y no dentro de un envoltorio olvidado.

El sobre tenía un mensaje para ambos con instrucciones distintas. Para el novio decía: "Ve, compra flores y una botella de vino", tía Alison

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA