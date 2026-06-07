Un canadiense mostró desde Plaza de Mayo cómo vivieron los argentinos la muerte del Indio Solari y se viralizó: “Apocalipsis”

Miles de personas se congregaron de manera espontánea el viernes por la tarde en la Plaza de Mayo tras la noticia de la muerte del Indio Solari. Con cánticos y pogo, una multitud despidió al ídolo y allí un influencer canadiense, Marcos Wolf, no pudo evitar sorprenderse con las muestras de cariño para el artista: “No sabés si es el apocalipsis o una celebración”, sostuvo el creador de contenido, que subió dos videos de la experiencia que se volvieron virales en las redes sociales.

Marcos Wolf es muy popular en las redes sociales

“Dejame decirte por qué la comunidad argentina siempre va a ser invencible. Hoy murió un cantante muy famoso de Argentina que se llama Indio Solari. Literalmente hoy, como hace algunas horas, murió y ya los argentinos han encontrado su camino a la Plaza de Mayo para celebrar la vida del hombre. Y te juro, no puedo creer qué tan rápido creció este grupo de gente”, empezó su relato en primera persona el influencer, sorprendido por la cantidad de fans que se congregaron.

“Ahora vas a ver cómo van los argentinos. Están cantando. Están cantando como maníacos toda la noche”, comentó el joven mientras en su video mostraba cómo la gente coreaba canciones de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Obviamente, no faltó el pogo en la despedida y Marcos no quiso perdérselo: “Ahora voy a entrar a este quilombo. Vamos a ver si sobrevivo. ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Voy a morir ahí!“, dijo en broma el creador de contenido mientras saltaba con los manifestantes.

Miles de personas despidieron a su ídolo en la Plaza de Mayo (Foto: @marcoswolftravel)

Uno de los momentos más divertidos de la recorrida del influencer por la Plaza de Mayo se dio cuando se puso a charlar con unos jóvenes, que le comentaron que eran los “turros” de Jose C. Paz. “No sé si ustedes lo vieron, pero esos me dijeron que estaba grabando contenido. La primera cosa que voy a decir es que cuando dijeron que son los ‘turros de Jose C. Paz’ tuve un ataque al corazón. No es algo que muchas veces quieras escuchar, pero eran muy buenos chicos, especialmente cuando les dije que fui a Jose C. Paz. Sobreviví”, contó entre risas.

La experiencia del joven con los "turros" de José C. Paz

Por último, Marcos se quedó atónito por las distintas costumbres argentinas y por la alegría que brotaba del público a pesar de la triste noticia. “Ahora es cuando ves las parrillas, los asados saliendo. Mira el caos que está pasando aquí”, dijo mientras mostraba a los asistentes comiendo un sanguche. “Tienes gente bailando, no sé si es el apocalipsis o una celebración”, concluyó el joven, sorprendido por la muestra de amor popular hacia el Indio Solari.

Carlos Alberto Solari, conocido artístico como “Indio”, murió el pasado 5 de junio a los 77 años en su hogar de Parque Leloir, Ituzaingó, Buenos Aires. Según el resultado preliminar de la autopsia, murió por un ACV hemorrágico producto de su enfermedad de Parkinson, que padeció durante más de 10 años.

A partir de su fallecimiento, comenzó la despedida este domingo a las 11 de la mañana en el Polideportivo Gatica, en Avellaneda. Las autoridades indicaron que podría durar más de una jornada, “hasta que la gente pueda despedirse”, mientras que se montó un operativo de seguridad, salud y logística ante los miles de fans que irán a dar un último adiós al ídolo.