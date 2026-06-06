Incidentes en el Obelisco en el banderazo por el Indio Solari: la Policía desplazó a los manifestantes

La Policía de Ciudad despejó este sábado por la noche la Plaza de la República y corrió del lugar a los fanáticos que se habían reunido para homenajear al Indio Solari en la antesala del velatorio que se llevará a cabo este domingo en el Parque Dominico de Avellaneda.

Los incidentes tuvieron lugar después de que la fuerza policial impidiera la venta ambulante en la zona, lo que derivó en empujones y corridas. Tras ello, al menos ocho personas fueron detenidas y se reportaron tres efectivos policiales heridos.

Según indicaron fuentes policiales a LA NACION, algunos de los presentes estaban bajo los efectos del alcohol y provocaron un momento de tensión con los oficiales que estaba apostados en el lugar. Rápidamente, los efectivos policiales formaron un cordón y despejaron la zona de la Plaza de la República.

Según precisaron “tres efectivos resultaron con heridas cuando manifestantes que estaban en el Obelisco comenzaron a tirar piedras contra el personal policial”.

Incidentes en la congregación por el Indio Solari

En el lugar, más de 300 personas estaban reunidas y, al momento de que el personal policial procediera a secuestrar bebidas alcohólicas, comenzaron a arrojar botellazos. Por eso se efectuó dispersión con al menos ocho detenidos, añadió la fuerza policial.

En la previa a los incidentes, hubo reacciones de lo más espontáneas por parte del público que había ido acercándose al lugar durante el día. Incluso muchos llevaron sus guitarras para entonar canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Por eso, tras los incidentes, hubo bronca generalizada con la Policía por haber alterado lo que era una celebración popular.

La intersección de las avenidas Corrientes y 9 de Julio suele ser el punto de la Argentina de mayor convocatoria, y esta vez la Plaza de la República fue ganada por los fans del Indio Solari.

Por ejemplo, Romina, Ángeles, Pamela y Érica construyeron un relato conjunto. “Fuimos parte de la historia del Indio porque él nos convoca desde las palabras”, decían. Son las que optaron por las velas, los mensajes y las frases de las canciones.

“Lo seguimos desde los 11 años. Pasamos por todo, casetes, CD. Fuimos al último show de los Redondos en River, donde nos teníamos que cuidar entre todas de la policía montada, y también estuvimos en el último del Indio en Olavarría. Es parte del ADN argentino, no lo podemos sacar de los corazones”, relataron.

Los incidentes

Tras el operativo que culminó con el desplazamiento del público, la Policía de la Ciudad indicó que “a partir de las 17 se detectó el ingreso de vendedores con heladeras cargadas de bebidas alcohólicas”.

La Policía de la Ciudad difundió los elementos confiscados

“La mercadería fue secuestrada por personal policial y, durante el procedimiento, un grupo de personas arrojó piedras y botellas contra los efectivos”, añadió la fuerza.

Incidentes en el Obelisco entre la Policía y fans del Indio Solari Captura

“La Ciudad no va a permitir la venta ilegal ni hechos de violencia que alteren el orden en el espacio público”, afirmó el Gobierno porteño.

Miles de fanáticos se habían reunido este sábado desde las 14 en el Obelisco para efectuar un nuevo banderazo en homenaje al Indio Solari en la previa de la capilla ardiente que tendrá lugar este domingo desde las 11 en el Parque Dominico de Avellaneda.