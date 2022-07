Un empleado de supermercado reveló qué hacen con la cerveza que está a punto de vencer y dejó atónitos a muchos

Un usuario de TikTok de México se volvió viral por un impensado motivo. En un video mostró lo que hacen en un supermercado con la cerveza cuando está a punto de vencer y sorprendió a más de uno.

El usuario identificado como @angeel_rromero, que trabaja en una reconocida cadena de supermercados, compartió un video en donde se ve cómo vacían en un gran recipiente botellas de cerveza a las que les quedan tres días para vencer.

El posteo del usuario no tardó en volverse viral (Foto: Captura de video)

“Prefieren tirar todo que hacer una rebaja o regalarla. Esto se le llama ‘Tirar la merma’”, escribió el hombre junto con las imágenes que ya acumulan más de seis millones de reproducciones. En otro clip compartió más adelante se ve cómo arrojan más de 500 botellas. “Todavía tenían buen sabor”, se lamentó. La publicación fue replicada por el medio La Vanguardia.

Claro que las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer. “Lo mismo hacen con el pan, le echan jabón para no regalarlo a los trabajadores”; “La merma es deducible de impuestos, los regalos y donaciones no. Así de simple” y “Esto pasa en todos los supermercados, son unos derrochadores, todo para no dar nada”, fueron solo algunos de los comentarios que se podían leer debajo del clip.

El hombre compartió las imágenes y los usuarios se indignaron (Foto: Captura de video)

Le puso los puntos a un cliente en un local de comida rápida y se hizo viral

Además del viral de las cervezas en el supermercado, en las redes sociales también circuló en los últimos días el video de una mujer que trabaja en un local de McDonald’s y que, ante el maltrato de un cliente, no se quedó callada y le puso los puntos.

Empleada viral que corrió a un cliente grosero inspira a tiktokers

La filmación fue compartida desde la cuenta @ghettogaragebuildss. Allí se ve a la mujer decirle a un hombre que tuvieron que rehacer su bebida, y, pese a esta respuesta, él no dejaba de quejarse. “Obviamente, no pudimos satisfacerte la primera vez y ya no lo intentaremos más. Sal de mi drive-thru”, le gritó la empleada del local de comidas rápidas de manera firme ante la mirada de varias personas.

Claro que la actitud de la mujer no pasó desapercibida y dejó en claro que -para ella- el cliente no siempre tiene la razón. Por este motivo, no le tembló el pulso al tener que pedirle que se retirara si no estaba conforme con el servicio.

El video tiene dos versiones: la primera de 37 segundos y la segunda de seis, que es la que se viralizó. La cuenta que compartió las imágenes con la grabación más larga fue desactivada, pero las reacciones permanecieron e incluso algunos tiktokers se sumaron a la tendencia y empezaron a dramatizar la escena, ya sea con una actuación de la mujer o con la continuación de la historia.

Lejos de criticar que le haya gritado a un cliente, los usuarios la respaldaron y contaron algunas de sus experiencias.“Así es como debe ser todo el comercio minorista y la comida rápida. El cliente rara vez tiene razón”, comentó una mujer.