La conmovedora historia detrás de la foto de una camioneta con una declaración de amor viral: “La sigue extrañando”

Una tierna declaración de amor escrita en la parte frontal de la caja de una camioneta usada para fletes se viralizó en las últimas horas a través de las redes sociales. La imagen apareció en las historias de Instagram de The Walking Conurban (@thewalkingconurban), un proyecto fotográfico que comparte instantáneas de la geografía del Gran Buenos Aires.

En la foto se puede ver al vehículo de carga mientras avanza de frente. En el frente de la caja, se lee en mayúsculas: “Blanca, te amaré siempre”, un mensaje que se ganó los aplausos de los usuarios y la réplica por parte de esta cuenta de Instagram. “Mirá la declaración que mete este y el que está con vos no responde en el WhatsApp”, agregaron en las Stories de la cuenta. Además, musicalizaron la captura con “Te necesito”, el romántico hit de Los del Fuego.

(Foto: Twitter @soli2802)

La postal bonaerense se viralizó de inmediato e incluso traspasó las fronteras de Instagram. Fue así como llegó a una usuaria de Twitter que, según reveló, no solo conoce al dueño de la camioneta, sino que además es su ahijada. “El dueño de esa camioneta es mi padrino, amigo de papá de toda la vida”, explicó Andrea (@soli2802) y relató la conmovedora historia detrás de la declaración de amor que se volvió viral.

De acuerdo al testimonio de la usuaria, Blanca era la pareja de su padrino, que enviudó hace ya dos décadas y quedó a cargo de los dos hijos del matrimonio. “La esposa murió hace más de 20 años y él quedó solo con sus dos hijos, que en ese momento eran chiquitos”, reveló. Y cerró el mensaje con un remate que provocó escalofríos: “Todavía la sigue extrañando”.

"El dueño de esa camioneta es mi padrino", reveló la usuaria (Foto: Twitter @soli2802)

Como no podía ser de otra manera, la reacción de los usuarios no se hizo esperar. En menos de 48 horas, la publicación de Andrea superó los 700 retuits, los 18.000 likes y cosechó comentarios de todo tipo. “Me destruye completamente”, opinó una seguidora. “Mi vida ya no tiene sentido”, sostuvo otra en el mismo sentido. “No estoy llorando, se me metió una camioneta en el ojo”, agregó un tercero en tono de broma.

Algunos aprovecharon la oportunidad para reflexionar acerca del amor, la vida y la muerte. “A mí me gustaría que me recuerden así. Creo que es la forma de trascender si no tuviste hijos. Estuviste, fuiste, dejaste huella, amaste, te amaron. Alguien te recuerda. Pero siempre hay sommeliers de duelos ajenos”, opinó un usuario. “Por dios, imaginate que te amen tanto, incluso después de 20 años de haber muerto”, escribió otra usuaria. “No lo conozco, pero es un tipazo”, afirmó un tuitero y la propia Andrea le respondió sin dudarlo: “Lo es”.

La gran mayoría de los comentarios coincidieron en lo desgarradora que es la historia de su padrino. Tanto, que otras personas que sufrieron pérdidas similares se animaron a abrir el corazón y contar sus propios sentimientos: “Hace dos años perdí a mi papá y no lo supero, todos me dicen soltá, ¿pero qué suelto? Extrañarlo, mis recuerdos, la paz y seguridad que me daba que él esté, no puedo, no lo voy a soltar nunca y lo voy a extrañar toda mi vida”, escribió una usuaria. “Fue tuyo, eso no te lo quita nadie”, le respondió otro.

Andrea aprovechó la opotunidad y recomendó a su padrino (Foto: Twitter @soli2802)

LA NACION intentó contactarse con Andrea pero la usuaria no respondió. Si bien no dio mayores datos, la ahijada orgullosa aseguró que su padrino es un fletero muy responsable y aprovechó la oportunidad para recomendarlo. “Si necesitan un fletero, bueno, honesto y que cuida tus cosas... ahí lo tienen”, escribió.