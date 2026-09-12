Un pescador sobrevivió dos semanas atrapado en una bolsa de aire bajo el agua

El pescador Erasto Crisanto Valdéz logró sobrevivir a una experiencia límite tras permanecer atrapado durante 15 días en una cueva inundada. El hombre, de 31 años, desapareció el pasado 23 de julio mientras realizaba tareas de pesca junto a su padre en un cenote ubicado en San Francisco La Paz, una localidad del estado de Veracruz, México. El accidente ocurrió en una formación geológica conocida como sumidero, una depresión circular que se origina por la disolución química de la piedra caliza o el derrumbe de techos en cavernas subterráneas. El sitio donde el pescador quedó confinado es una estructura compleja y de difícil acceso bajo la superficie.

Erasto Crisanto Valdéz fue rescatado tras pasar 15 días atrapado en una bolsa de aire en una cueva de México

Tras el paso de dos semanas sin noticias sobre su paradero, las autoridades y los equipos de rescate locales dieron por terminadas las tareas de búsqueda activa. La magnitud del tiempo transcurrido y las condiciones del terreno llevaron a los especialistas a considerar al hombre como fallecido. Según los reportes iniciales, los grupos de emergencia solo estaban preparados para encontrar el cuerpo en aquel momento. No obstante, la situación cambió de forma abrupta cuando un equipo internacional integrado por expertos de México, Alemania, Estados Unidos y la República Dominicana localizó al pescador con vida. Erasto Crisanto Valdéz resistió en una bolsa de aire situada a más de 100 metros bajo el nivel de la superficie, lugar donde soportó un entorno de extrema oscuridad, frío y humedad constante durante toda su odisea.

Erasto Crisanto Valdéz fue rescatado tras pasar 15 días atrapado en una bolsa de aire en una cueva de México. — Foto: Reproducción/X

El explorador mexicano Carlos Jiménez, presente en el operativo de rescate, calificó el hallazgo como un “milagro” y afirmó ante los medios que “Dios tenía otros planes” para el hombre que sobrevivió contra todo pronóstico técnico. Una vez localizado, el equipo de rescate logró extraer a la víctima, quien presentaba un estado de salud delicado tras la prolongada exposición. Erasto fue colocado en una camilla para su traslado inmediato. El pescador sufrió cuadros severos de deshidratación y desnutrición debido a la ausencia absoluta de alimento durante más de quince jornadas. Posteriormente, el personal médico lo llevó de urgencia a su ciudad natal, Uxpanapa, donde recibió tratamiento especializado para estabilizar sus funciones vitales.

Erasto Crisanto Valdéz fue rescatado tras pasar 15 días atrapado en una bolsa de aire en una cueva de México. — Foto: Reproducción/X

Tras el rescate, el protagonista de la historia expresó su gratitud por la posibilidad de reencontrarse con sus seres queridos. “Gracias, Dios, por darme otra oportunidad en la vida y por permitirme volver a ver a mis hijos y a mi familia”, declaró Erasto en una entrevista con el medio NMás. El hombre describió el evento como “un milagro increíble”. Actualmente, su recuperación progresa de manera rápida. Tras recibir el alta médica, Erasto ya regresó a su hogar, donde sus familiares y vecinos organizaron una gran celebración para recibirlo. La historia marca un hito en las operaciones de rescate en cuevas inundadas de la región, debido a la resistencia física que demostró el pescador bajo condiciones extremas y la fortuna de encontrar el sitio exacto de refugio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.