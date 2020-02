Un sitio porno tienta a Meghan Markle la Duquesa de Sussex

Crédito: dpa

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de febrero de 2020 • 00:42

Un millonario futuro les espera a los duques de Sussex ahora que fundaron su propia marca y renunciaron al financiamiento de los contribuyentes británicos, haciendo temblar con su decisión al resto de las coronas de Europa. Al parecer, desde que la pareja comenzó a diseñar su estrategia para alejarse del palacio (mejor dicho, del asedio de la prensa inglesa) no ha dejado de recibir propuestas laborales, a cuál más jugosa e interesante. Además de haber sido convocada por Disney y por la firma de cosméticos Givenchy, Meghan Markle habría recibido una de las ofertas más provocadoras de su carrera profesional: Pornhub, el gigante de la pornografía online, pretende convertirla en su directora de proyectos especiales.

Creo que no debe existir en este planeta ser humano sexualmente activo (y conectado a Internet) que no haya entrado al menos una vez a un sitio de entretenimiento para adultos, de los tantos que ofrece la Web. Visitado por 75 millones de usuarios al día (la cifra es de 2017), Pornhub es una de las plataformas de streaming más populares del rubro, con cerca de un millón de videos de contenido sexual explicito que prácticamente han "fagocitado" a los medios pioneros del género, como Playboy y Hustler. Fue creado en 2007 por el programador alemán Fabian Thylman y adquirido en 2010 por un consorcio devenido hoy en un imperio de la lujuria virtual, propietario de Brazzers y un centenar de sitios y herramientas dedicadas al triple equis. Es imposible calcular la fortuna que facturan estas compañías; sin embargo, a la hora de la beneficencia, sus dineros son considerados "sucios" por las organizaciones civiles, que no los aceptan así haya necesidades urgentes como el hambre y los refugiados. Por esa razón, rápidos de reflejos, los directivos del holding canadiense (nada es casual) pensaron en la duquesa para ocupar un puesto clave y que, sin dudas, desafíiará sus principios, ya que las intenciones de los Sussex es recaudar sus propios fondos para financiar ayuda humanitaria. La responsabilidad del puesto sería la de "crear y liderar un comité interdepartamental que ayude a formar y supervisar el lanzamiento de la iniciativa solidaria que la compañía espera poner en marcha en un futuro inmediato", coinciden los diarios que compartieron la noticia. En la carta que habrían enviado a Meghan los propietarios del servicio destacan su habilidad para encontrar "soluciones creativas" a cualquier problema y "maneras innovadoras de trabajar por un mundo mejor", lo que en su opinión la convierte en la persona indicada para lidiar con muchas ONG que se niegan a aceptar sus donaciones.

Que la industria del porno quiera devolverle a la comunidad algo de lo mucho que ésta le aporta no parece una aspiración condenable, aunque si es cierto que el origen de los fondos contradice el propósito solidario. Dentro de los intentos por mejorar la reputación del negocio, Pornhub incluyó en el sitio una categoría dedicada a la educación sexual, ya que miles de adolescentes se forman mirando el contenido que ofrece la plataforma. Hasta el momento no ha trascendido la respuesta de los duques, pero es de imaginar que la dejarán pasar.