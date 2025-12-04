Adiós malas energías de 2025: la mezcla casera con vinagre y sal que debes aplicar en la casa antes de Año Nuevo

Quedan pocos días para celebrar el Año Nuevo y dar la bienvenida a 2026. Esta festividad se celebra de diferentes maneras a nivel mundial, con rituales personales y familiares para comenzar el año con buenas energías. Uno de estos incluye la limpieza de la casa con vinagre blanco. Algunos, incluso, le agregan sal.

El significado del vinagre blanco y su uso como ritual de limpieza

El vinagre es un producto esencial a nivel energético. Según consignó Font Del Llop, su composición ayuda a disolver las energías negativas y purificar el ambiente.

El uso del vinagre en la casa es ideal para purificar el ambiente

Para utilizarlo, se debe mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua en un atomizador y rociar la solución en esquinas, puertas y ventanas, donde suele acumularse energía estancada. Asimismo, se debe aplicar en todos los pisos y a los baños.

El producto también se puede utilizar para eliminar las vibras negativas de la persona. De acuerdo con la astróloga y tarotista Luz Nordin, se debe a tener a la mano un recipiente con agua, una cucharada de sal y vinagre. La mezcla se vierte desde la cabeza, dejándola escurrir por todo el cuerpo.

Otros rituales para el Año Nuevo

A días de 2026, el medio estadounidense TODAY presentó un listado con distintos rituales para dar inicio al nuevo año. Algunos de estos son:

Comer 12 uvas en Medianoche

Al final de la Nochevieja, se deben comer 12 uvas justo a la medianoche. La tradición comenzó en España y cada uva representa un deseo para los meses del próximo año y las campanadas del reloj.

Cada uva representa un deseo para los meses del próximo año Shutterstock

Una de las teorías de su origen remonta a 1909. Ese año hubo muy buena cosecha de uvas, por lo que los productores decidieron vender el producto como “uvas de la suerte” en paquetes preparados de 12 unidades, según consignó National Geographic.

Caminar con una maleta vacía

Para atraer aventuras y viajes a nuevos lugares para 2026, las personas suelen salir con una maleta vacía y dar una vuelta a la cuadra de su hogar, según consignó USA Today.

Llevar una maleta por toda la avenida puede connotar viajes a nuevos lugares para el próximo año Freepik

Sin embargo, algunas personas creen que la maleta debe estar llena de cosas que representen las vacaciones que deseas antes de emprender esa caminata.

Uso del color de ropa interior para manifestar amor

Según consignó Sustainable Baddie, el color de la ropa interior que se use para Año Nuevo va a materializar diferentes deseos como:

Amarillo : atrae suerte, dinero y felicidad.

: atrae suerte, dinero y felicidad. Azul : atrae salud mental y bienestar físico.

: atrae salud mental y bienestar físico. Blanco : otorga paz, armonía y tranquilidad para el año entrante.

: otorga paz, armonía y tranquilidad para el año entrante. Negro : atrae poder y concentración.

: atrae poder y concentración. Verde : atrae la vida, la libertad y la naturaleza.

: atrae la vida, la libertad y la naturaleza. Roja : atrae vida, amor y pasión.

: atrae vida, amor y pasión. Naranja: otorga éxito profesional.

Beso a la medianoche

Cuando el reloj marque la medianoche, la persona debe besar a su pareja para bendecir su vida amorosa. Esta tradición se remonta a la antigua Roma, según consignó Vogue.