En fotos. Todos los invitados a la 16° Fiesta del Polo en el Hipódromo de Palermo

La Familia Cristiana del Polo celebró la Carrera de Favores, su gala solidaria a beneficio de distintas instituciones benéficas

Para LA NACIONPaula Ikeda
Fiesta del Polo, en el Hipódromo de Palermo
Fiesta del Polo, en el Hipódromo de Palermo
Martín Pepa y Carolina "Pampita" Ardohain, con un diseño propio, de Mono by Pampita
Bárbara Tanoira y una nueva edición de la Carrera de Favores. Este año, fue a beneficio de asociaciones como Circular, Down is Up, La Posada de la Vida, JOAPY y la Fundación Oftalmológica Hugo D. Nano
Barbie Simons, con un diseño de Mono by Pampita
Francisco de Narváez y Carolina Klemencic
Ximena de Estrada
Rocío G junto a Delfín Uranga, expresidente de la Asociación Argentina de Polo
Juan de Narváez y Valentina Merlos
Iván de Pineda estuvo a cargo de la conducción de la noche
Bárbara Tanoira, Luz Barrantes y Sofía Dodero
Las hermanas Viviana Rueda y Silvia Uranga
Maximiliano Funes, responsable de Relaciones Institucionales de la Asociación Argentina de Polo (AAP)
Mariano "Nito" Uranga y Sol Estevanez
Jennifer Pando
La joven generación del polo
Nicolás Thibaud y Damasia Moreno Crotto
Stella Fornielles
Delfina Gregoria y Guillermina Entratico
Rosario de Elizalde
Facundo García Grossi y Silvestre Heguy
Mariana Varela y Sebastián Damas
La llegada en familia de los de Narváez
Andrew Peyou, Marion Canovaggio, Laurent y Carlos Adam
Objetos preciados, protagonistas del remate solidario
Remate, una oportunidad única para conseguir experiencias y objetos excusivos
La carrera, con los jinetes solidarios
La comunidad del polo reunida en su fiesta solidaria
Soledad D´Agostino
Arte en la noche solidaria
Jorge y Silvia Pepa. “Los suegros de Pampita”, señalaron
Los ganadores de la carrera, Catalina Delfino y Silvestre Heguy
La llegada de Pampita y Martín Pepa a la Fiesta del Polo
La camiseta de Adolfito Cambiaso, entre el arte de la fiesta solidaria del polo
Jimena Merea y Rodrigo Rueda
Jimena Merea y Rodrigo Rueda
Sofía Delfino, Paz Decotto y Carmela Cabezas
El catering de la noche estuvo a cargo de Luisa Biaus
El cóctel en el Hipódromo de Palermo
El encuentro de Carolina "Pampita" Ardohain con su amiga, Estefanía Novillo
Las obras de arte
Fernando Hernández
Fernando Hernández
Tras una jornada de polo, los invitados comenzaron a llegar al Hipódromo de Palermo
Ignacio Uranga, Celedonio Estruga y Gonzalo Uranga
Todo listo para la carrera
Los invitados pudieron elegir a qué equipo apoyar
Felix Garzón y Delfina Garzón
Felix Garzón y Delfina Garzón
Solange Majoras, Eduardo Cernadas y Elena Macome
Martín Pepa en la fiesta del polo
Los invitados disfrutaron de un cóctel previo a la carrera y el remate
Los cócteles a cargo de Obar
Los jinetes solidarios, al término de la carrera
La tradicional tómbola, una oportunidad para ayudar
Las camisetas, para el remate silencioso
La luna llena le puso su toque a una noche perfecta
Paula Larrañaga y Raúl Barrio
Alicia Bonilla, Negro Elbis y Fernanda Zanardi
La gran noche en Palermo
Durante la noche los invitados pudieron colaborar a través de sorteos, remates y de distintas donaciones
Pierre y Sybil Genecand
Martín Forniele y Soledad Caimi
500 invitados en el Hipódromo de Palermo
Todo listo para la gran cena
Melissa Stiberman y Brendan Walsh
La fiesta solidaria anual
