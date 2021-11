Una casa fue distinguida por su diseño pero causó indignación en las redes: “Es lo más feo que vi”

El reality show británico Grand Designs: House of the Year, dedicado a destacar lo mejor de la arquitectura en materia de viviendas, presentó una polémica construcción preseleccionada para ser premiada como la mejor de año. A pesar de que la elección estuvo a cargo de los prestigiosos jueces del Royal Institute of British Architects, la mayoría de los televidentes del programa no estuvo de acuerdo con la decisión. Incluso, muchos de ellos en las redes sociales, consideraron que el diseño era incluso de mal gusto. “Es lo más feo que vi en mi vida”, opinaron.

La construcción elegida en una primera instancia -y que competirá con otras viviendas- es de un diseño muy poco convencional construido sobre lo que era una torre de agua. Durante el primer programa de la serie fue visitada por los conductores del show, el arquitecto Damion Burrows y la diseñadora Michelle Ogundehin.

Ubicada en la zona rural de Norfolk, Estados Unidos, está inspirada en la ciencia ficción de la década de 1960 y cuenta con un revestimiento de acero industrial. Las paredes también son muy particulares: gran parte de ellas están hechas de vidrio, lo que permite el ingreso de una gran cantidad de luz natural en el espacio.

Amplios ventanales envolventes y una imponente vista: algunas de las cuestiones destacadas por el jurado del programa

Si bien tanto los conductores como los jueces del programa quedaron realmente impactados con el lugar, los televidentes del programa difirieron en el criterio y lo hicieron saber desde las redes sociales. “La torre de agua es realmente la casa más fea que he visto en mi vida”, escribió un usuario.

La casa fue el proyecto de una pareja: Dennis (un fotógrafo) y Misa (una diseñadora de indumentaria). Juntos, compraron una torre de agua que tenía el casco oxidado y decidieron reciclarla para convertirla en una exótica vivienda.

“Nunca tuve miedo de restaurar algo y arreglarlo”, contó Dennis sobre el desafío que implicó hacer su casa en una torre de agua. “Mi papá era ingeniero de televisión, siempre estaba desarmando y volviendo a armar las cosas”, agregó al hacer referencia a la influencia de su familiar en su espíritu de reciclar y dar nueva vida a los objetos y espacios. Su pareja, por su parte, sumó: “Mis padres eran artistas y, en realidad, solíamos ir juntos al basurero como una salida divertida, en familia. Recogíamos cosas para reutilizarlas y convertirlas en esculturas”.

La casa fue muy criticada en las redes (Foto: Captura de video)

Arriba, la casa cuenta con un altillo espacioso, una cocina y un amplio comedor. En tanto, en el piso de abajo, el fotógrafo y la diseñadora construyeron dos dormitorios dobles con baño y un living en el que se encuentra la escalera que conecta ambos pisos.

Algunos de los elementos más elogiados por los jueces fueron las amplias ventanas que van desde el piso hasta el techo en las habitaciones y el living principal que tiene un piso de cemento pulido, una cocina de madera y una moderna ventana envolvente.

Mike Tonkin, arquitecto que estuvo a cargo de la obra, explicó: “Cuando empezás, querés entender quiénes son las personas que van a vivir en la casa, cuáles son sus deseos. Definitivamente, Dennis tenía un gusto por los truenos y las tormentas, eso era importante para él”.

La casa por fuera (Foto: Captura de video)

Pero, más allá de que a los propietarios les interesara estar expuestos y ver de cerca los fenómenos naturales, Tonkin quería que los vecinos aceptaran la construcción y no desentonara con la comunidad.

De moderno diseño, la audaz construcción hecha en una antigua torre de agua fue destacada por la forma en la que se resolvió la división de los espacios

“Muchos de los vecinos habían escalado esta torre cuando eran niños”, contó el arquitecto. “Cualquier cosa que hiciéramos tenía que ser interesante. Dennis tuvo una jornada de puertas abiertas y aparecieron como mil personas para opinar sobre el espacio. Todos querían ver el interior y luego, los resultados”, sostuvo.

De día, sus ventanales le permiten tener una impactante vista; de noche, se convierte en una suerte de faro para la comunidad

Distinto de lo que los jueces vieron en esta particular construcción, que destacaron por su poderosa vista y audaces decisiones arquitectónicas, los televidentes defenestraron el lugar. “La torre de agua es una idea ridícula”, consideró un usuario en Twitter”.

“No puedo creer que eligieron una torre de agua sobre la hermosa Harbour House”, añadió otro, en relación a otra de las casas preseleccionadas, de diseño mucho más tradicional.