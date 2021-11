Una mujer convirtió un bus de dos pisos londinense en la casa de sus sueños

Hayley Rowson podría haber alquilado o haber pedido un préstamo para tener donde vivir, pero, en cambio, adoptó otro punto de vista, uno menos tradicional: decidió que quería residir en un colectivo rojo de dos pisos, típico de Londres.

En abril de este año, Hayley se compró un viejo colectivo de esos por 3250 libras lo que, al parecer, según consignó el periódico Metro, es barato. Luego gastó 4000 libras para transformar el vehículo en el hogar perfecto. Para cubrir el dinero que le faltaba, organizó una campaña en OnlyFans que le permitió juntar una importante suma de dinero.

Hayley planea terminarlo para Navidad

La mujer compartía dos fotos al día a sus suscriptores que le pagaban 7.80 libras al mes. Ese método fue tan lucrativo que pudo reducir sus horas de trabajo y pasar más tiempo mejorando el colectivo.

Las 4000 libras esterlinas se destinaron a paneles solares, de aislamiento y una caldera para colectivo, que ahora está estacionado en el campo de un amigo en Abergele, en Gales del Norte, Reino Unido.

Cambió la puerta y está confeccionando las cortinas para todas las ventanas

Hayley también le agregó wifi, un televisor, un timbre, un baño, una ducha y una cama tamaño King. Siente que ya está en camino de completar el proyecto para Navidad y emprender un viaje en Año Nuevo, junto con sus cuatro mascotas: tres gatos y un perro.

“Realmente estoy comenzando a ver cambios con la plomería y la instalación eléctrica. Voy a instalar un quemador de leña ecológico y tendré la caldera y el calentador de diesel si quiero detenerme y conectarme a la red eléctrica en algún lugar. Puedo conectarme a la red de agua porque poner un tanque no está realmente en mis planes. Con toda la madera en los paneles, tiene un ambiente realmente rústico y se siente acogedor. Estoy pensando en hacer mis propias persianas, lo que debería ayudar a mantener el calor”, expresó en diálogo con el mencionado medio.

La idea de convertir el autobús surgió al ver otras renovaciones en TikTok y enamorarse del concepto. “Simplemente seguí adelante”, manifestó. Asimismo explicó que compró el vehículo a una empresa que readapta los viejos colectivos londinenses. Todo salió bien y por mucho menos dinero que lo que podría costarle una casa.

“Aparte de los paneles solares que cuestan 2000 libras con las baterías y la mano de obra, no he gastado mucho”, reconoció. “La madera es muy cara, pero mi padre me ha ayudado. Se trata de mirar a tu alrededor y ver lo que puedes encontrar”, acotó.

Ganó dinero a través de OnlyFans

Hayley habló de la importancia de poder cumplir los sueños: “Hay más de una forma de ganarse la vida, no todos deberían tener que vivir de la misma manera que los demás: casarse y tener una hipoteca. Puedes hacer lo que te haga feliz”.

Puso paneles solares y agregó wifi