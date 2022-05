Dolores Morita nos muestra cómo recicló su casona porteña de principios de siglo

“Nací en Argentina, de padre japonés y mamá argentina, pero cuando era muy chiquita nos fuimos a vivir primero a Nueva York y después a Inglaterra y a Francia. Volví a los 12 y a los 17 me mudé a Europa otra vez para estudiar. Finalmente volví, me casé, tuve hijos. Viví en Palermo y me mudé a esta casa, que es grande pero no nos queda grande porque somos muchos”, dice Dolores Morita, ingeniera, diseñadora de interiores y madre de cinco. “Cuando tenés hijos empezás a echar raíces. Hay momentos en los que no me siento muy argentina, pero tampoco me siento francesa, ni estadounidense, o nada. Pero mi familia está acá y acá está mi casa.”

Consola de madera con terminación de pergamino (Duveen). Daniel Karp

“El primer plano que encontramos de la casa es de 1915, pero pensamos que podría ser de principio de siglo. En algún momento fue la sede del jardín de infantes de un colegio inglés, hasta que la compró y recicló una pareja de extranjeros. Ellos le hicieron una remodelación importante que la transformó nuevamente en casa de familia”, dice Dolores. Mucho de esa reforma quedó en pie, como la cocina, por ejemplo. Otras cosas se cambiaron, como los cerramientos y el jardín, que Dolores y Nacho, su marido, quisieron que fuera orgánico y no formal, porque prefieren lo que se ve vivo, vivaz.

Parte de la restauración de la casa fue reconstruir algunas molduras de bóvedas y paredes. La lucarna sobre el hueco de la escalera original baña de sol la recepción. Daniel Karp

"Las columnas que escoltan el hall de entrada son puramente decorativas, de hecho, ni siquiera parecen estructurales." Ing. Dolores Morita, diseñadora de interiores y dueña de casa

El piso del living-comedor y del pasillo de acceso es un multilaminado de eucalipto, cálido sin ostentaciones. Daniel Karp

“Todo fue elegido a dedo: cada libro, cada objeto, cada pieza de arte fue seleccionada según mi criterio. Mi marido tiene muy buen ojo, pero más para los espacios”.

Mesa de lapacho (Laura O.) iluminada por la lámpara 'Hope' de Francisco Gómez Paz . Espejo (Bacano) sobre consola Mid-century (La Mersa) con lámpara (30quarenta). El mueble enfrentado es del Mercado de Pulgas. Daniel Karp

La claraboya y el techo abovedado ya estaban cuando Dolores y su familia llegaron a la casa. La ventana del fondo del living era un panel fijo, que transformaron en puertas de vidrio repartido. Las del costado eran ventanas que no llegaban hasta abajo: ahora son puertas con balcón francés, y parece que fueron así siempre.

Sofás blancos y mesas nido (Hábito). Sillones individuales del Mercado de Pulgas retapizados. Sobre mueble de Victoria D’Ornellas, obras de Loli Acuña. Sobre la pared opuesta, cuadro de Miguel Dávila. Daniel Karp

“Al hacer interiorismo, ser ingeniera me da una base para la estructura. Porque lo eminentemente creativo y lo funcional tiene que tener su equilibrio. En ese sentido, trabajar con Mariana Amoroso, que también es ingeniera y, como yo, estudió diseño de interiores, es maravilloso. Una de las mejores cosas de una vivencia tan rica y positiva como Experiencia Casa Living es haber encontrado a mi socia”, comparte Dolores. “Todo es más fácil de a dos cuando te llevás bien”.

“En Experiencia Casa Living fuimos nuestras propias clientas. Esa libertad creativa no es algo de todos los días”

Sobre la chimenea, una escultura taurina regalo de amigos. Sobre el mueble ladero, escultura de origami turquesa de Teresa Borthagaray de Testa, esposa de Clorindo. Sobre las mesas ratonas (Hábito), un juego de té de Tom Dixon (Liberty, Inglaterra). Daniel Karp

Playroom y lugar de estudio para muchos

Piso de madera pintado y lugar de escritorio para cada uno (Victoria D’Ornellas). Lámpara (Ligne Roset, París), biblioteca (Bacano) y sofá amarillo (Good Luck Casa). Daniel Karp

“La cocina como corazón de la casa, las molduras, las columnas, los ambientes espaciosos y la posibilidad de hacer un playroom para los chicos nos cautivaron”.

Las puertas corredizas que separan la cocina del escritorio están tapizadas de dibujos y fotos de los chicos de la casa. Daniel Karp

Cocina y comedor diario

La cocina estaba así. Lo único que hicieron fue repintar el panel que ahora es verde-turquesa. "Antes era marrón; el cambio de color la levantó muchísimo", dice Dolores.

En la cocina, piso pintado de blanco, luminarias con forma de bola, enorme isla, mesada de lapacho y alzada de azulejos ‘Subway’. Daniel Karp

Obra de la dueña anterior, la isla es imponente, con una mesa hecha de varias maderas distintas e impermeabilizada. Fuerte, larga, invitadora.

El piso de madera de la cocina se prolonga en calcáreos en el comedor diario. El cerramiento de hierro y vidrio repartido es parte de la reforma anterior. Daniel Karp

“Reciclamos y reutilizamos muchos muebles de nuestra casa anterior y los combinamos con otros nuevos. La única consigna fue que nada debía quedar armado igual a como estaba en la casa de antes”

Vajillero chino antiguo y biblioteca (Bacano). La mesa es herencia familiar y las sillas son el clásico modelo que Tito Agnoli creó para Bonacina (Manifesto). Retratada, Dolores Morita, dueña de casa. Daniel Karp

Edén urbano

“La parrilla-hogar fue una idea de Nacho, que quería un lugar afuera para estar con amigos o para hacer un asado. (Mi marido es mendocino: el vino y el asado no pueden faltar). Como chimenea, tiene una altura rara. Como parrilla, es coqueta, con esas moldura. En conjunto, es perfecta: se amalgama al ambiente, y con doble función”.

El patio con piso damero y chimenea –que es parrilla y hogar en invierno– es el nexo entre la cocina y la fronda. Daniel Karp

La primera propuesta de las paisajistas Valeria Hermida y Teresa Zuberbühler fue un diseño formal, que acompañara las líneas de la casa. Pero finalmente se optó por un jardín tropical, que propone su propia estructura.

Las paredes del jardín de 200 m2 están tapizadas de ampelopsis, heliconias y dryopteris su nota tropical; pero también hay plantas que dan una floración escalonada a lo largo del año. Daniel Karp

“En mi casa de Palermo tenía un jardincito con dos palmeras que veía desde mi cuarto. Bah, como soy medio miope solo veía el movimiento, esa cadencia como cuando ves el mar. Quise tener acá también algo orgánico, móvil”

El jardín tiene varios niveles, entre los que se distribuyen el manto verde, un sector tipo galería con el mismo piso damero que el patio contiguo a la cocina, y la pileta. Daniel Karp

Zona de descanso

Las mesas de luz, araña art déco y la mesita de vidrio y madera del Mercado de Pulgas. Foto en la pared de Luciana Betesh. Al pie de la cama, dos baúles chinos antiguos. Daniel Karp

“Muchos objetos y cuadros fueron comprados en viajes; no tienen gran valor artístico, pero nos traen recuerdos de lugares y experiencias. Queríamos una casa que reflejara nuestra historia”.