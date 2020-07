Una comunidad virtual con servicios y excentricidades para mascotas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de julio de 2020 • 00:00

Un día, Catalina Simone adoptó a un cachorro callejero del que se enamoró a primera vista. Parecía tan fácil pensar en llevarlo a su casa y darle su primer plato de comida. Pero la primer noche, el perro al que llamó Kobe empezó a tener síntomas de que algo no estaba bien, y a la madrugada Catalina decidió buscar un veterinario cerca y llevarlo. Su perro terminó una semana internado por parovirus. Es que cuidar de una mascota no es tan simple como parece: requiere responsabilidad y determinada información a la que no todos tienen acceso fácilmente. Esta situación que atravesó Catalina se traslada a muchas personas, ya que, según la Encuesta Nacional de Mascotas realizada hace algunos años, aproximadamente el 78 por ciento de los hogares tiene un animal en casa.

El amor está en las redes

La experiencia que tuvo Catalina fue tan desconcertante que la hizo evaluar diferentes formas de ayudar a otras personas para que puedan atravesar situaciones similares de la mejor manera. Para eso, creó el espacio @amar.mascotas. A partir de un perfil de Instagram, Catalina se dedicaba a buscar hogares para perros abandonados. Pero ese espacio creció, la comunidad se hizo más sólida y participativa, los temas se diversificaron, recibían consultas acerca de comportamiento, alimentación, juegos y más.Así se creó una comunidad para gente que ama a las mascotas, donde los dueños encuentran consejos y respuestas a muchas de sus consultas y necesidades. Desde ideas para afrontar una tormenta hasta una fórmula para preparar bálsamo casero para cuidar las almohadillas. Actualmente, con más de 26 mil seguidores, llevan adelante transmisiones en vivo con adiestradores, veterinarios, emprendedores y comparten tips y recetas de cocina para mimar a las mascotas.

De las redes a la sede virtual

El proyecto creció y a la cuenta en Instagram se sumó el sitio amarmascotas.com, una plataforma para ayudar a los dueños a cuidar de sus animales y encontrar las cosas más exóticas para mimarlos. Focalizado principalmente en el servicio, es posible comprar un traje para vestir al perro para un casamiento, encargar un original DNI o una cama a medida. Pero no solo de mimos se trata. El objetivo es reunir todo lo necesario para cuidar de las mascotas y también facilitarle el camino a su dueño. Próximamente, se sumarán otros servicios: el sitio ofrecerá la posibilidad de la adopción online, algo que muchos esperan ansiosos. También sumará un servicio para reservar turno en una peluquería de mascotas, encargar una torta de cumpleaños o llamar a un veterinario de urgencia a domicilio. Un lujo para los que aman a sus mascotas.