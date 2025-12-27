Las efemérides del 27 de diciembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que cumple 82 años Joan Manuel Serrat.

Nacido en el barrio de Poble Sec en Barcelona, tuvo su debut radial en 1964, casi un año antes de su primer concierto, en el Centro Cultural L’Avenç, de Esplugues de Llobregat, en mayo de 1965. Cantar en catalán fue una de sus marcas distintivas, así como la poesía de sus letras, que inspiró y sigue inspirando a otros artistas de todo el mundo. Por su incansable trabajo creativo que exportó la cultura catalana y española al mundo, fue premiado por su país con la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, otorgada “por su brillante carrera y su contribución a la cultura y el arte españoles”. En 2022 decidió retirarse de los escenarios, pero su presencia en la cultura sigue a través de canciones como “Penélope”, “Cantares” y “Mediterráneo”, entre muchas otras.

Efemérides del 27 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1571 – Nace el astrónomo y filósofo alemán Johannes Kepler , descubridor del viaje de los planetas en órbitas elípticas.

, descubridor del viaje de los planetas en órbitas elípticas. 1822 – Nace el químico y biólogo francés Luis Pasteur , fundador de la microbiología.

, fundador de la microbiología. 1831 – Charles Darwin parte de Inglaterra en el Berganti Beagle, viaje que le permite desarrollar su famosa teoría.

parte de Inglaterra en el Berganti Beagle, viaje que le permite desarrollar su famosa teoría. 1909 – Jorge Newbery emprende vuelo hacia Brasil en su globo Huracán.

emprende vuelo hacia Brasil en su globo Huracán. 1943 – Nace Joan Manuel Serrat , cantautor español.

, cantautor español. 1944 – Nace Eliseo Subiela , cineasta argentino.

, cineasta argentino. 1945 – Se crea el Fondo Monetario Internacional.

1948 – Nace el actor francés Gerard Depardieu.