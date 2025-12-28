Se despertó a la madrugada por un ladrido y salvó una vida en medio de una feroz tormenta de nieve: “Estaba en una jaula congelada y aterrorizada”

LA NACION Escuchar Nota

Corrían los primeros días del año cuando una fuerte tormenta invernal azotó la ciudad de Kansas y cubrió varias zonas con centímetros de nieve y temperaturas gélidas récord. Mientras el viento no daba tregua en el exterior, un anciano de esa ciudad despertó a las 4 a. m. del 5 de enero por el sonido de ladridos fuera de su puerta.

Confundido por la razón de que hubiera un perro fuera tan tarde, salió a investigar, y lo que vio lo dejó paralizado. Atrapado en una jaula bajo la nieve, había un perro congelado y aterrorizado.

Sorprendentemente, la cachorra estaba en muy buen estado de salud. Facebook Missouri Pit Bull Rescue

Como no podía mover al perro él mismo, llamó al Proyecto de Mascotas de KC para pedir ayuda. Ángel, un oficial de servicios para animales, condujo durante más de una hora a través del hielo y la poca visibilidad para rescatar al cachorro. “Cuando llegué, la vi temblar, pero cuando me vio, meneó la cola con tanta fuerza que sacudió la jaula”, dijo Angel en una publicación de Facebook de KC Pet Project.

El oficial rápidamente calentó a la perra y la llevó al refugio. Allí le dieron los primeros cuidados y le hicieron un chequeo completo para asegurarse de que no estuviera lastimada o enferma. “Sorprendentemente, la cachorra - a la que le calcularon unos seis meses- estaba en muy buen estado de salud”, dijo a un medio local Jennifer Roos, consejera voluntaria de adopción de Missouri Pit Bull Rescue -un grupo de rescate formado por voluntarios en Kansas City cuya misión es promover la convivencia responsable con pitbulls, brindar educación sobre la raza, combatir la sobrepoblación de perros, luchar contra legislaciones injustas y encontrar hogares calificados para perros pitbull sanos-, quienes se hicieron cargo del caso.

Los voluntarios del refugio decidieron llamar a la cachorra Blair. Missouri Pit Bull Rescue

“Angel llamó al hombre que había reportado la situación para avisarle que la perra estaba a salvo”, escribió KC Pet Project. “Al expresar su gratitud, el señor incluso se emocionó un poco y compartió que creía que una intervención divina lo había despertado para salvarla”.

Pero las coincidencias no terminaron allí. Los voluntarios del refugio decidieron llamar a la cachorra Blair, en honor a la tormenta invernal de la que la rescataron. Después de decidir el nombre, se enteraron de que Ángel, el agente que la había salvado, tenía una hija llamada Blair.

Pronto Blair fue trasladada a un hogar de tránsito. Facebook Missouri Pit Bull Rescue

Una vez que Blair fue esterilizada y operada de sus ojos, estuvo lista para ser trasladada a un hogar de tránsito. Y, cuando Katie Kramer vio la foto de Blair abandonada en la nieve, supo que tenía que ser ella quien la llevara a casa y la llenara de amor. “Desde entonces, su lugar favorito es casi dentro del cuerpo de su madre de tránsito”, reveló con una sonrisa Jennifer Roos.

Blair recibió tratamiento para la demodexia, una afección cutánea muy común en cachorros. Facebook Missouri Pit Bull Rescue

Se recuperó sin problemas de la intervención en sus ojos. También recibió tratamiento para la demodexia, una afección cutánea muy común en cachorros. La demodexia en perros es causada por la proliferación excesiva del ácaro Demodex canis, un habitante normal de la piel canina, que ocurre cuando el sistema inmune está debilitado, especialmente en cachorros o adultos. Se presenta como pérdida de pelo (alopecia), enrojecimiento, inflamación, costras y picazón.

“En las últimas semanas, esta pequeña campeona definitivamente ha salido de su caparazón”, dijo Kramer. “Es la Sra. Personalidad, está obsesionada con mi perro, Lorax, ama a cada persona que conoce y se esfuerza mucho por conquistar a mi gato, Idgie. A veces, cuando estamos todos acurrucados en el sofá, pienso en cómo la encontraron y me da mucha pena, porque a Blair le encanta estar calentita, seca y no sentirse sola”, dijo Kramer. “Quiero la mejor vida para Blair”.

A Blair le encanta estar calentita, seca y no sentirse sola. Facebook Missouri Pit Bull Rescue

Luego de unos meses, Blair estuvo lista para dar un nuevo paso en su increíble historia: la adopción. Después de todo lo que había pasado, se merecía un hogar permanente lleno de amor. Y la familia que todos esperaban no tardó en llegar. Pero las malas noticias regresaron a los pocos días. “Desafortunadamente, esa familia no fue para siempre y nos la devolvieron”, expresaron con tristeza desde el refugio.

“Lo cierto es que Blair es una perrita joven y todavía necesita ayuda para aprender a ir al baño. Nada fuera de lo común: ¡solo ayuda, refuerzo y paciencia! Su antigua familia dijo que también tenía algunas dificultades cuando la encerraban, comiéndose su cama cuando la dejaban sola. Considerando lo que pasó, no nos sorprende en absoluto que una jaula siga siendo un lugar un poco aterrador para ella. Lo único que necesita es paciencia y amor", detallaron desde Pit Bull Rescue.

Con su nueva familia. Facebook Missouri Pit Bull Rescue

Y finalmente, el alma humana gemela de Blair apareció. Después de un intenso proceso de adopción, se convirtió en el nuevo miembro de una familia que la amará para siempre. Ahora su nombre completo es Princesa Blair Beatrice Brunswick (la 1.ª).

Casi un año después de aquella tormenta de nieve, los días de frío y soledad son solo un recuerdo borroso para la Princesa Blair. Su historia recuerda que, aunque el camino hacia el hogar definitivo a veces tiene retrocesos, la paciencia y el amor siempre terminan por ganar. Porque después de haber sido salvada por un ‘ángel’ en medio de la nieve, Blair aprendió que su destino no era una jaula, sino el calor de una familia que entendiera que lo único que ella necesitaba era, simplemente, nunca más volver a tener miedo.

