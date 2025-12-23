Qué animales se pueden trasladar en trenes y micros

El Ministerio de Economía reglamentó este martes la presencia de animales en los servicios de transporte de pasajeros que recorren el territorio nacional. La Resolución 2076/2025 establece las pautas de convivencia y seguridad para los traslados de larga distancia ante el comienzo de las vacaciones

¿Qué animales domésticos pueden viajar en trenes y micros?

La resolución define como animal doméstico a los “animales de compañía que pueden convivir con las personas en un entorno doméstico, siempre que su tenencia no tenga fines comerciales ni de consumo”. El reglamento excluye de estas condiciones a los perros guía o de asistencia que acompañan a personas con discapacidad, ya que, estos animales poseen una normativa específica y mantienen su derecho de acceso gratuito a las unidades.

El uso de un transportín o contenedor cerrado resulta obligatorio para el traslado de los animales en las unidades de larga distancia

Alcance de la medida en la red ferroviaria y automotriz

La autorización rige para “los servicios de transporte automotor y ferroviario de pasajeros de larga distancia que operan bajo jurisdicción nacional”. El sistema de transporte automotor abarca a los ómnibus regulares que conectan ciudades de distintas provincias.

En el sector ferroviario, la medida alcanza a los trenes interurbanos con recorridos provinciales e interprovinciales. Las formaciones del ferrocarril Mitre que parten desde la estación Retiro hacia Rosario, Córdoba y Tucumán aceptan el traslado de animales. También el ferrocarril Roca permite el ingreso de mascotas en su trayecto desde la estación Constitución hasta la ciudad balnearia de Mar del Plata.

Obligaciones sanitarias y de seguridad para los dueños

Para poder viajar con una mascota se deben cumplir ciertos requisitos básicos como hacerse “responsables de su cuidado, bienestar y seguridad durante todo el trayecto”, y cumplir con las “disposiciones sanitarias vigentes, incluidas las recomendaciones del Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos”. Además, se deberán respetar las indicaciones que impartan las empresas de transporte para mantener el “orden a bordo”.

La constancia de vacunación antirrábica y la documentación sanitaria son requisitos indispensables para el abordaje a los servicios nacionales Freepik

Cada pasajero mayor de edad traslada un solo animal por viaje. Los responsables aseguran el cuidado, el bienestar y la protección del ejemplar durante todo el recorrido. Es requisito fundamental contar con la vacunación antirrábica y la documentación sanitaria correspondiente.

El traslado de la mascota requiere un transportín o contenedor cerrado diseñado especialmente para esta función. Este elemento garantiza que el animal permanezca seguro y no circule libremente por el vehículo. El pasajero coloca el contenedor sobre su falda o debajo del asiento delantero. Existe la opción de ubicarlo sobre el asiento junto a la ventana. En este último caso, el dueño sujeta el contenedor con el cinturón de seguridad de la unidad. Estas medidas de sujeción previenen accidentes ante maniobras bruscas del conductor. La limpieza del contenedor es responsabilidad exclusiva del propietario para mantener la higiene del entorno compartido.

Tarifas y espacios acondicionados en las terminales

Las empresas de transporte terrestre fijan una tarifa específica por el servicio de traslado de animales, cuyos precios responden a las condiciones del mercado y respetan la Ley de Defensa del Consumidor. Por otro lado, las terminales y estaciones habilitadas cuentan con espacios específicos para la espera, que se encuentran señalizados y acondicionados para el abordaje de los pasajeros con sus animales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.