Una especialista en propiedades revela las cosas a tener en cuenta en una segunda visita

Comprar una casa es una decisión muy importante en la vida de cualquier persona, sobre todo por el nivel de inversión y compromiso que se le pone a algo así. Una experta en inmuebles reveló algunas cosas que si o si hay que tener en cuenta para tomar una elección acorde.

Más allá de la lista de detalles a tener en cuenta, esta joven llamada Katie Bowater subió un clip en donde remarca la importancia de llevar herramientas a la segunda visita. “Esto se debe a que en el primero tiendes a determinar si te gusta la propiedad o no, y en el segundo realmente necesitas ver los costos adicionales que podrías enfrentar antes de hacer ese compromiso”, explica Katie.

Por ejemplo, una brújula puede ayudar a saber si el jardín está orientado al sur, esto asegura una iluminación solar directa durante todo el día. Otro de los objetos que recomienda llevar es un probador de tomas de corriente para verificar la electricidad de la propiedad. Una escalera plegable para revisar el interior de los placares y chequear siempre la señal del celular en los distintos ambientes.

“Esto es realmente útil, especialmente para las personas que nunca antes han comprado y no tienen ni idea de qué buscar. ¡Gracias!”, escribió un usuario en el video que ya acumula 240 mil reproducciones y cientos de comentarios. Más allá del agradecimiento por los datos, algunas personas remarcaron lo difícil que es llegar a una segunda cita. “A día de hoy conseguir una segunda visita es muy difícil. Todas las casas que me interesan y veo las venden el mismo día”, “¿Segunda visita? No debes haber comprado una casa en mucho tiempo”.

Trabaja como modelo en Miami y revela en TikTok cómo consiguió que las marcas la contraten

Jaz Lario es una joven argentina que se viralizó en TikTok al dar consejos de cómo conseguir trabajo de modelo en Miami. En su cuenta @jazlario, publica todo tipo de videos, desde tutoriales, charlas e incluso su día a día como creadora de contenido. En esta ocasión, especificó cuál era su trabajo en Miami, algo que llamó mucho la atención de las jóvenes y de inmediato la interrogaron sobre cómo comenzó, qué es lo que hace y cómo logró posicionarse.

Una tiktoker argentina cumplió el sueño de ser modelo en Miami

“Arranqué a modelar a los 4 años porque mi mamá es fotógrafa, así que gracias a ella conocí todo este mundo”, dijo. No obstante, enfatizó que aún con toda la experiencia que llevaba detrás tuvo que iniciar desde cero cuando llegó a Miami, ya que en esa ciudad no tenía contactos. La tiktoker detalló que ha trabajado con firmas muy importantes como la disquera Universal en videos musicales oficiales para artistas de la talla de Nicky Jam. También hace fotografías promocionales para marcas y publicidades.

“La tuve que hacer desde muy abajo”, especificó. Según su testimonio, su recorrido empezó a despegar luego de que un amigo suyo le recomendó una agencia de modelaje en Miami, así que intentó comunicarse por todos los medios con la compañía, aunque sin éxito. Les mandó su portafolio de fotografías sin mucha esperanza, hasta que algunas semanas después atendieron su llamado. Finalmente, Jaz recomendó a las jóvenes que tengan la misma inquietud publicar más videos que fotografías en sus cuentas de Instagram, dado que es donde las agencias encuentran a sus perfiles: “Pueden verte bien en un video y no en fotos que por ahí suelen estar editadas”, mencionó.