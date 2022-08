Trabajó como au pair y relató su “terrible” experiencia en TikTok: “Me quise ir desde el primer día”

Ser au pair no es una tarea sencilla porque, a pesar de sus notables ventajas -vivir en otro país, conocer nueva gente y otra cultura-, la propia tarea que conlleva -cuidar niños ajenos- puede llegar a ser muy demandante.

Álvaro es un joven español que trabajó como au pair en un país extranjero con la esperanza de que fuera una de las mejores experiencias de su vida, pero la realidad es que desde el primer día quiso regresar a su casa. El joven decidió compartir su experiencia con un contundente video en TikTok que seguramente habrá desmotivado a varios que pensaban seguir sus pasos.

Luego de terminar el bachillerato y no saber bien qué carrera estudiar, Álvaro decidió postularse para trabajar como niñero en Londres.

Conoció a una familia con la que se llevó bastante bien y accedió a irse a sus 17 años con el objetivo de aprender inglés a la perfección y tener nuevas vivencias. Lo que no se imaginaba era que su host family le haría pasar bastantes malos ratos. “Yo tenía que estar ahí por un año y estuve dos meses... O sea fatal”, comenzó diciendo a través de su cuenta @alvaromateut.

Así fue la mala experiencia de un au pair en Inglaterra

Acto seguido, completó: “Encima de mi cama había una hoja con las reglas de la casa. Una de las reglas decía: ‘Cierra bien las cortinas de tu habitación porque años anteriores hemos tenido problemas con las au pairs porque los vecinos de en frente las miraban y les hacían fotos’. El primer día y ya me estáis diciendo esto... O sea, ya me quiero ir”, mencionó el tiktoker.

Su presentimiento de que las cosas no irían bien tuvo un inesperada corroboración, con el niño al que debía cuidar. “Era un demonio con patas”, describió el joven e incluso contó que en una ocasión fue por él a la escuela y la maestra de la institución le hizo un llamado de atención porque el menor le había cortado el cabello a una de sus compañeras con las tijeras. “Se lo expliqué a sus padres y ellos no le dieron la importancia”, detalló con furia.

S sabe que en este tipo de programas la familia que brinda alojamiento también se encarga de abastecer a los jóvenes empleados con comida y todo lo que necesiten. En embargo, para Álvaro esto no fue nada sencillo, ya que le limitaban las cantidades de alimentos

“Según ellos, yo comía demasiado, pero creo que es porque siempre tuvieron chicas como au pair y les parecía mucho lo que yo comía”, relató y, a modo de prueba, reveló que al regresar a su casa había perdido poco más de cinco kilogramos.

Así fue la mala experiencia de un au pair en Inglaterra, parte 2

Como esta sufrió varias anécdotas que al día de hoy lo hacen recordar aquel trabajo como el más tormentoso de su vida. Su historia se volvió viral en TikTok y muchos de los usuarios de esa red social reaccionaron con todo tipo de comentarios.

“Yo estaba pensando en irme, pero ahora... no lo sé”, escribió uno, mientras que otros aprovecharon para dejar sus propias experiencias: “Yo estuve en una casa de Irlanda y me hacían lo mismo con la comida, sobre todo con la leche”, dijo otro mientras que alguien más le comentó: “Según lo que he escuchado, lo mejor es no ir a Inglaterra, tiene muy mala fama”.