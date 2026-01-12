“Una etapa importante de nuestra vida”. Los tres matrimonios de Mauricio Macri y la última foto pública con Juliana Awada

Su primera esposa fue Yvonne Bordeu, hija del automovilista Juan Manuel Bordeu. Mauricio Macri tenía 23 años y ella 21 cuando se casaron en 1981. Fue una boda con toda la pompa, con ceremonia en la iglesia Nuestra Señora del Pilar, fiesta en el Alvear Palace Hotel con 1500 invitados. Yvonne (hermana mayor del actor Juan Cruz Bordeu) es la madre de tres de sus hijos mayores, Agustina, Jimena y Franco.

El matrimonio duró exactamente una década: Yvonne y Mauricio terminaron en 1991. Fue un divorcio discreto y amistoso.

La heredera del polo

En 1993 Mauricio Macri comenzó a salir con Isabel Menditeguy, una despampanante modelo, hija del polista Carlos “Charly” Menditeguy. Amante de los caballos, Isabel volvía a la escena porteña tras una temporada fuera. Había sido la novia del empresario Ricardo Manoukian, secuestrado y asesinado por los hermanos Puccio.

Se conocieron en la boda del productor Fernando Marín y se casaron en 1994, en la quinta familiar de los Macri, Los Abrojos, en Los Polvorines. Se dice que fue a pedido de su padre que Mauricio e Isabel firmaron un acuerdo prenupcial. Mauricio, empresario exitoso, decía que se había casado con “la mujer más linda de la Argentina”.

Macri y su mujer, Isabel Menditeguy, en el Centro Borges

Vivieron juntos en una casa en Barrio Parque. Fueron una pareja llena de glamour y protagonista de la escena social porteña. Estuvieron juntos una década aunque comenzaron a tener diferencias cuando Macri apostó por postularse a la presidencia de Boca Juniors (un cargo que finalmente asumió en 1995).

Durante su matrimonio atravesaron una crisis que derivó en una breve separación. Se reconciliaron en 1997 y a finales de 2005 llegó el divorcio.

Macri era diputado electo y la noticia trepó a las tapas de las revistas. Tras una difícil negociación, lograron llegar a un acuerdo.

Isabel Menditeguy se retiró de la vida pública, asumió un bajísimo perfil, se dedicó a la decoración, a administrar sus propiedades y estudió Ciencias Políticas en la Universidad de San Andrés. Y, más de una vez, fue vista en la platea de La Bombonera.

Un amor “sin papeles”

Apenas se separó de Menditeguy, Macri comenzó su relación con la uruguaya María Laura “Malala” Groba. La conoció en Punta del Este. Ella era politóloga, graduada de la Universidad de San Andrés, que ya tenía un hijo, de su matrimonio con el italiano Vicenzo Palladino.

Nueva vida, Malala en un desfile, junto a Mora Furtado, Alejandro Rainieri y Gonzalo Vidal Juan Huerta

Malala acompañó a Macri cuando dio sus primeros pasos en la escena política. Cuando asumió como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 2007, aun sin haber pasado por el Registro Civil, Groba se desempeñó como Primera Dama porteña. Se separaron tres años después, en 2010.

Juntos, en el evento a beneficio del Hospital de Clínicas en la embajada de Uruguay Fundación Hospital de Clínicas

En junio, en la presentación de Ernesto Deira en la galería de la prima de Macri, María Calcaterra Big Eventia

No pasó mucho tiempo hasta que comenzaron a sonar los rumores que decían que Mauricio Macri había comenzado una relación con Juliana Awada, heredera de un imperio textil, quien también se había casado dos veces.

Juliana se casó por primera vez cuando tenía 23 años con Gustavo Capello. Pero aquél primer matrimonio duró poco más que un suspiro, no llegó a cumplir un año. Cuando conoció a Macri tramitaba su separación del empresario belga Bruno Barbier, padre de su hija Valentina (hoy 22 años), con quien había estado casada durante diez años.

Y si bien Macri y la diseñadora solían frecuentar los mismos círculos sociales, recién se prestaron atención en 2009.

Juliana Awada y su hija Mayor, Valentina Barbier,en el desfile de Dior

El escenario donde comenzó a forjarse el romance fue en un gimnasio de Barrio Parque.

Después de dos meses de novios, Mauricio le propuso matrimonio. Se casaron por civil el 16 de noviembre de 2010 con una celebración por todo lo alto con 400 invitados en Costa Salguero.

Juliana Awada acompañó a Mauricio Macri durante su presidencia, entre 2015 y 2019. Fue una Primera Dama que recorrió el mundo. Juntos tuvieron a su hija Antonia, hoy de 14 años.

En 2025, quince años después de la boda, se hizo evidente que la relación estaba resentida. Ya no era lo mismo. La situación fue blanqueada internamente y se plantearon la posibilidad de separase.

Para darse aire, Juliana viajó a Europa con sus hijas, Valentina y Antonia. Mientras tanto, Mauricio asistía en solitario al Mundial de bridge en Dinamarca.

En familia... aun. La última foto de Mauricio Macri con Juliana Awada en las fiestas (Fuente: Instagram/@mauriciomacri)

En redes sociales, la última foto de Mauricio Macri junto a Juliana Awada fue tomada en las horas previas a la última Navidad. Se los ve alrededor de una mesa, acompañados por Valentina y Antonia. Lo que da cuenta de que es cierto lo que dicen en el círculo íntimo de la expareja: que la relación entre ellos es muy buena.

La relación parece haber terminado de común acuerdo. La separación fue confirmada primero por allegados al ex presidente. Luego, Juliana hizo un posteo en su cuenta de Instagram donde explicó: “Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar”.