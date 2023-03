Una influencer se operó para cambiar el color de sus ojos y desató un gran polémica en redes

escuchar

Una influencer causó un gran debate en TikTok al revelar que se cambió el color de ojos. Daniela Requena Esteve, conocida en esa plataforma como “Daniela Sirena”, explicó que se hizo una intervención quirúrgica para transformar su mirada marrón a un tono verde azulado.

Dos días después mostró el resultado y posó feliz con sus nuevos ojos claros. “Estoy muy contenta, ojos para siempre ya azules”, contó.

“Mirad, este es el resultado 48 horas después de mi operación de cambio de color de ojos. No hay filtro ni nada, muy ‘heavy’. Ahora os voy a enseñar cómo era mi cara sin esos ojos”, comenzó diciendo la joven, que mostró el antes y el después: “Esa soy yo con los ojos marrones, que no me quedaban mal, pero es que con los ojos verdosos azulados es una pasada. Están todavía un poquito irritados, pero estoy muy contenta”, detalló.

Acto seguido, publicitó la clínica donde se realizó el llamativo cambio: “La cirugía me la he hecho en Madrid, en la Clínica Kroma. Es una cirugía de 45 minutos con anestesia local, y una sola vez”. Como era de esperar, el anuncio de la operación generó una oleada de críticas inmediatas. Una estudiante de optometría, llamada Eva Ruiz, fue una de las primeras en alertar a los usuarios de internet sobre los posibles peligros de la cirugía.

“No doy crédito a que se promuevan estas cosas. Me entran los siete males”, subrayó. “Me aterra pensar que esté influenciando a alguien a hacerse esta barbaridad en los ojos. A nadie le compensa, con tal de tener los ojos azules, sufrir una ceguera a largo plazo”, advirtió la estudiante.

“Esta es la realidad que no cuentan estas influencers. Tal vez por desconocimiento. El color de los ojos viene determinado por el pigmento que tenemos en el iris, a más pigmento, más oscuros. En esta operación, un láser te va despigmentando el iris y te queda el color azul. No es que nosotros elijamos el color, es que el azul es el color que te queda”, afirmó.

Luego, Eva Ruiz dio más detalles sobre la cirugía: “Cuando se te pasa este láser, este pigmento no desaparece, sino que se acumula en el humor acuoso. Entonces acabas con la cámara anterior al ojo obstruida y esto deriva en enfermedades tan agradables como glaucoma, daños en el nervio óptico, desprendimiento de retina, etc. A largo plazo, ceguera”.

Ante la repercusión de esa respuesta, la propia la influencer decidió publicar otro video. “Esta chica está hablando de unas consecuencias de una cirugía que yo no me he realizado. Está genial que todos intentemos ayudarnos entre todos, pero que sea una información real. Lo que ha creado esta chica es una confusión, porque yo no me he realizado esta cirugía”, afirmó.

Sin embargo, Eva Ruiz volvió a la carga: “Efectivamente, lo que se ha hecho ella no es lo que yo expliqué en el video, sino una queratopigmentación. Sí que implica el uso de un láser. La propia Daniela me dijo que esta operación no conlleva riesgos, pero eso es totalmente falso”, concluyó la estudiante.

LA NACION