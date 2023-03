El conmovedor gesto de un grupo de egresados con los papás de un compañero que murió hace 9 años

escuchar

Para algunos, los compañeros del jardín, la primaria y la secundaria, representan parte de una etapa de la vida donde se vivieron y compartieron cosas importantes y momentos inolvidables. Muchas veces, cuando el ciclo se termina, es más difícil seguir en contacto, pero esos años no son fáciles de olvidar, como así tampoco las personas que formaron parte de ellos. En los últimos días, circuló en redes sociales un video que conmovió profundamente a la comunidad de Villa Valeria, en Córdoba. La pre-promo de un colegio tuvo un emocionante gesto con la familia de un chico que cursó con ellos primer grado y que murió por un tumor cerebral.

Juan Esteban,“Juani”, tenía solo cinco años cuando le detectaron un tumor cerebral. Sus padres agotaron todas las instancias posibles para ayudarlo. Pero, un año después, en septiembre de 2013, murió. Pasaron nueve años de ese momento, la vida siguió y si bien parecería ser mucho tiempo para que sus compañeros de escuela tuvieran aún su imagen presente, nada puede estar más alejado de eso.

Juan Esteban, o Juani como le decían sus amigos, murió en 2013 a raíz de un tumor cerebral Gentileza

Durante todo ese período, sus amigos lo sintieron presente, lo mantuvieron en la memoria y en el corazón. Hoy les toca atravesar una de las etapas más importantes de la vida de cualquier joven, su anteúltimo año de secundaria, que significa la remera de la pre promo, y los preparativos para ser casi egresados. Pero más allá de toda la emoción, no se olvidaron de su compañero, del que faltó físicamente en esa foto de todos los años, pero que en realidad sabían y sentían que estuvo siempre con ellos.

Los amigos de su hijo que murió hace 9 años le hicieron un sentido regalo (TikTok @diegodesperta)

Con motivo de hacerlo parte, de la felicidad que significa el ante último año de la secundaria, la pre promo 2023 del Colegio IPEA 279 de la localidad de Villa Valeria, de General Roca, Córdoba, se acercó a la casa de Romina y David para llevarles un regalo inolvidable: hicieron una remera de egresados dedicada a su hijo Juani.

En TikTok, el usuario @diegodesperta compartió un video que le hizo llegar la tía del niño, que conmovió a todos. Los alumnos del colegio fueron a la casa de la familia con la remera de la pre promoción que diseñaron para este año y de regalo una especial en honor a su hijo. Ella los abrazó uno por uno y les agradeció desde lo más profundo del corazón lo que hicieron.

Los estudiantes se acercaron a la casa de Juani con las remeras de la pre promo para sorprender a la familia Gentileza

“No nos esperábamos este regalo. Yo pienso que los chicos ya no se acuerdan, porque hace nueve años que Juani falleció. Yo cada vez que los veo a ellos en la calle me agarra una cosa, porque pienso que Juani estaría así de grande y me dan ganas de ir a abrazarlos y besarlos, porque a él lo veo en ellos, como van creciendo”, le contó Romina a LA NACION.

El emotivo regalo de los compañeros de Juani

La sorpresa fue completamente inesperada para la familia. Romina relató que es amiga de algunas de las mamás de los chicos, pero ninguna le dijo nada. Ese día justo la llamaron para visitarla, también estaban su madre, su suegra y su marido. Aseguró que le pareció raro, pero no le dio tanta trascendencia, hasta que le dijeron que se acercara a la puerta. Cuando la abrió, se encontró, afuera de su casa, a los chicos con la remera de la pre promo puesta y en una bolsa, una en honor a su hijo.

“Muchas gracias. Ustedes saben que yo siempre les digo a sus mamás, que en cada uno de ustedes lo veo a Juan. Gracias, por este regalo. No se imaginan lo que para mí significa esto”, se la escuchó decir profundamente emocionada en el video que se viralizó en redes.

“Quizás para ustedes es una pavada, pero no se imaginan lo que es para mí. En cada uno de ustedes yo lo veo a Juani”, remarcó, mientras abrazó con fuerza a los amigos de su hijo. Ellos, por su parte, le devolvieron el gesto, también conmovidos con la escena.

Los compañeros de Juani se acercaron a la casa con las remeras de la pre promo para sorprender a la familia Gentileza

“Fue muy emocionante y especial porque no me lo esperaba y a los poquitos días, el 12 de marzo, fue el cumpleaños de Juani. Desde que él falta, todos los domingos vamos al cementerio a visitarlo y los días de su cumpleaños le hacemos una torta y cantamos. Es una forma de poder pasar el día”, relató Romina.

La remera que le prepararon los compañeros de Juani a los padres Gentileza

El recuerdo más especial de Juani

A Juan Esteban le detectaron un tumor cerebral cuando tenía cinco años y sus padres se enfocaron en un 100 % en recurrir a todos los tratamientos posibles para ayudarlo. Viajaban 400 kilómetros hasta Córdoba y buscaron una segunda opinión en Buenos Aires. También probaron con medicinas alternativas y recibieron mucho apoyo del pueblo, que hacían cadenas de oraciones y colectas para colaborar con ellos.

A Juan Esteban le detectaron un tumor cerebral a los cinco años. El próximo septiembre se cumplen 10 años de su partida Gentileza

La mayoría de los chicos del quinto año compartieron con Juan Esteban el jardín y parte del primer año de primaria. Pero, esta no fue la primera vez que tuvieron un gesto así con la familia. Romina contó que cuando terminaron sexto grado, con los padres le dieron la campera de la promoción: “La tengo colgada con la ropa de Juani, como si él estuviera. Tiene su lugar en el placard. A veces la usan los hermanos”.

El mayor deseo de Juan Esteban era tener un hermanito. Al principio de su enfermedad, su madre quedó embarazada y durante casi un año pudo disfrutar de Juan Martín, jugar con él, cambiarlo y cuidarlo. Al poco tiempo de su muerte, Romina tuvo a Juan Agustín y un par de años después, llegó Indiana a la familia.

David y Romina, con los hermanitos de Juani: Juan Martín, Juan Agustín e Indiana Gentileza

Para Romina y su familia, el regalo que recibieron de los chicos fue distinto, porque a diferencia de lo que ocurrió antes, fue una decisión de ellos solos hacerlo de esa manera. Además, se juntó con la fecha del cumpleaños de él, lo que generó toda una mezcla de sensaciones, pero para ella significó un día un poquito más feliz.

“Me hace bien hablarlo. Él vino a darnos una enseñanza que fue la de vivir la vida con alegría, a pleno, disfrutar lo que queremos y cuando nos dejó esa enseñanza tuvo que partir. Pensar en que sus compañeros lo recuerdan y la gente me cuenta anécdotas. Eso me llena el alma”, concluyó.

