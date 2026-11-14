Una pareja con cuatro hijos construyó su casa de 232 m² en el desierto con más de 360 toneladas de tierra

Jonathan y Ashley Longnecker decidieron apostar por una vida poco convencional. La pareja se mudó con sus cuatro hijos al condado de Cochise, que se localiza en la esquina sureste del estado de Arizona, uno de los lugares más áridos de Estados Unidos. Allí levantaron una casa en una parcela de 4,45 hectáreas y decidieron comenzar a documentar el proceso en sus redes sociales. “Nuestro objetivo es simplificar nuestras vidas, vivir de forma sostenible y brindar a nuestros hijos experiencias inolvidables en lugar de cosas desechables”, explicó la pareja en su portal web, donde invitaron a más personas a colaborar en su proyecto ecológico.

La casa fue nombrada Hyperadobe Roundhouse y, aunque el plan comenzó hace tres años, todavía quedan muchos lugares por construir. Mientras tanto, la familia vivió mucho tiempo en un enorme contenedor y cada integrante aportaba su granito de arena para fabricar desde el piso hasta el techo con materiales reciclados.

La pareja decidió mudarse hace tres años al desierto de Arizona (Foto: Instagram @tinyshinyhome)

Una de las técnicas más llamativas para las personas que siguen la construcción viral es aquella que se encuentra relacionada con la construcción de las paredes. La misma es conocida como hyperadobe, que consiste en utilizar mangas de malla rellenas de tierra húmeda y compactada. Esto genera como resultado paredes de unos 40 centímetros de grosor, que impiden el paso del calor intenso que se vive en el desierto de Arizona durante el día y el frío gélido que llega con intensas ráfagas de viento por las noches.

Para familiarizarse con este método que los llevó a utilizar más de 400 toneladas de tierra, equivalente a unos 363.000 kilos, los primeros años decidieron construir un pequeño horno, una oficina y un gallinero. Luego dieron inicio a la construcción de la casa que contará con dormitorios para todos los niños, una amplia cocina, un living comedor y la particularidad de que será construida en forma de redondel.

Utilizaron más de 300 kilos de tierra para construir los ladrillos ecológicos (Foto: Instagram @tinyshinyhome)

Otros de los problemas que tuvieron que solucionar antes de dar inicio a los trabajos de construcción estaban relacionados con el acceso al agua y a la electricidad. Para el agua, la pareja recurrió a un sistema de riego por lluvias que caen en las tejas de la casa. Así las pequeñas gotas son transportadas a un depósito con capacidad aproximada para 114.000 litros. Después, la misma se filtra y se distribuye por la propiedad mediante bombas.

En cambio, para la electricidad optaron por colocar paneles solares y baterías, que captan la luz solar y luego la almacenan para su consumo. La idea buscó disminuir al máximo la utilización de técnicas tradicionales que contaminan el medioambiente. Sin embargo, la familia todavía le solicita a los voluntarios que continúen ayudándolos económicamente o mediante materiales para poder acrecentar sus reservorios y así poder seguir con la construcción de otros sectores del hogar que necesitan de muchos más instrumentos eléctricos.