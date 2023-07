Una tiktoker uruguaya reveló el incómodo momento que vivió con un hombre en Turquía

escuchar

Turquía es uno de los destinos que eligen miles de turistas por su cultura, sus paisajes y por su comida. Este fue el caso de la tiktoker uruguaya “Alaska”, quien viajó allí hace poco. Ella le contó a sus seguidores una historia de su tiempo allí que se volvió viral en TikTok: un desconocido se enamoró de ella y quería que se casará con él.

Por lo visto, se trata de una costumbre común en los países del Medio Oriente, donde los hombres pueden tener más de una esposa. En ese contexto, se le acercó a Alaska un pretendiente oriundo de ese país y se le puso a hablar. Se trataba del dueño del restaurante en el que estaba comiendo, quien quería saber más sobre ella. Como no habla turco, él sacó su celular y abrió una aplicación que le permitía traducir lo que le quería a decir. Así es como le empezó a hacer preguntas para saber más sobre ella. Él le llegó a preguntar: “¿Estás pensando en casarte?”.

“Es una anécdota divertida porque no estaba sola”, señaló la influencer en la publicación que recibió más de 530.000 “Me gusta”. Ante esta situación, una señora que hablaba español se acercó y le dijo a este hombre que era la madre de la joven, y allí trató de intermediar entre él y la tiktoker, ya que le seguía haciendo preguntas.

Al tiempo, el empresario se fue y regreso con unos dulces para ofrecerle a la mujer. “En Turquía se ofrecen esos dulces para pedirle a la madre la mano de la chica y que la deje casarse”, aseguró el hombre, quien trataba de persuadir a Alaska para que se casara con él. A pesar de la insistencia del hombre, que le seguía haciendo preguntas, ella aprovechó para probar de esas delicias turcas.

Eventualmente, el dueño del restaurante entendió que la influencer era muy joven para él y dejó de insistir. Sin embargo, antes de irse, le dejó un pequeño recuerdo a Alaska. “Me trajo una rosa de papel”, mostró la creadora de contenidos a sus seguidores.

Esta historia fascinó a cientos de usuarios, que se tomaron el tiempo de comentar la publicación. “¿O sea que es normal que vayan pidiendo matrimonio a cualquier persona?”, “Estoy en el país equivocado, me voy a Turquía”, “Esa era la oportunidad de tu vida”, escribieron algunos de ellos.

Sin embargo, a varios no les pareció graciosa la anécdota y no dudaron en mostrar su preocupación: “Qué miedo. ¿Se imaginan que con esos dulces las hubieran dormido a todas? Es que ya estos tiempos me tienen paranoica”, “Cuidado, amiga son culturas diferentes y no sabés qué tipo de hombres son, especialmente esas regiones”, “Hay muchas denuncias internacionales y hasta películas sobre esos casos”, “Yo por eso cuando fui a Turquía me puse en el dedo una alianza de oro para parecer casada, nadie me molestó”.

