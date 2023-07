Probó la “MilaMessi” que preparan en un restaurante de Miami y dio su tajante veredicto

escuchar

La avenida Collins de Miami Beach, Estados Unidos, cuenta con un sitio muy especial y 100% argentino: se trata de Karnitas 71st, el cual ofrece platos de la cultura que sorprenden a más de un turista que se acerca para degustarlos. En relación con el menú, recientemente el dueño del lugar, Cristian Fernández, agregó la famosa “MilaMessi”, la cual llegó en medio del inminente aterrizaje de Lionel Messi al Inter Miami. Desde que se implementó, el lugar ubicado en el 954 Normandy Dr, se vio colmado de personas y son cientos los usuarios en las redes sociales que comparten todos los detalles de sus respectivas visitas. Una de las experiencias que más trascendió en las últimas horas fue la de una usuaria de TikTok, quien quedó atónita al probar la comida que nació como homenaje al futbolista. Su reacción, captada en video, inmediatamente se volvió viral y miles de personas opinaron al respecto.

A través de una filmación que publicó en la plataforma virtual, @aquisandrax explicó que concurrió con el objetivo de degustar diversas comidas. Sin embargo, hubo una propuesta culinaria que más le llamó la atención y que tiene vínculo con el astro argentino.

Probó la "MilaMessi" y este fue el resultado

“Messi se nos viene a vivir a Miami y los restaurantes argentinos están enloqueciendo. Vinimos a probar la ‘MilaMessi’ y es exactamente igual a la que realiza la madre de Messi”, introdujo en el clip que tiene poco más de un minuto de duración.

Como plato de entrada, y expectante por el principal, pidió una empanada de morcilla y otra de carne picada. ¿El resultado? Un éxito. “Mmm, Dios, exquisito. La de morcilla, como es de la Argentina, no lleva el arroz. Muy rico. Los dueños son una española y un argentino”, especificó.

Tras varios minutos de espera, finalmente llegó la creación dedicada al “10″. En cuanto a su primera reacción, se mostró sorprendida por el tamaño de la milanesa preparada con carne de ternera y recubierta de pan rallado.

“La ‘MilaMessi’ no me cabe ni en el plano, no sé cómo mostrarla. Vamos a ver qué buen gusto tiene Messi, veamos si tengo el mismo gusto que él”, expresó con misterio. Acto seguido, la probó y quedó atónita. “Qué bueno la mezcla de huevos fritos con papas fritas también”, mencionó.

El gesto de la joven al degustar la "MilaMessi" TikTok

Luego de darle el visto bueno al sabor, y como una manera de completar la experiencia culinaria, finalmente se pidió un postre característico de la Argentina. “No podía ser de otra manera que con unos alfajores de dulce de leche. Guau, es el más bueno que comí en mi vida. Para terminar también no podía faltar un mate, muy rico, todo”, concluyó.

En tan solo dos días, el video trascendió otras plataformas virtuales y la publicación ya cuenta con más de 14 mil “Me Gusta” y 100 mil visualizaciones.

En cuanto a los comentarios por parte de los usuarios, hubo aquellos que realizaron críticas sobre la elaboración de las diversas comidas que mostró la influencer. “Nunca había probado empanadas de morcilla (soy de argentina)”, comentó una joven. “Pero si la milanesa favorita de Messi es a la napolitana, no esa con huevo”, sostuvo otro.

Algunos de los comentarios que los usuarios hicieron en la publicación TikTok

No obstante, a pesar del debate que se generó, muchos la felicitaron por dar a conocer este tipo de emprendimientos argentinos y le pidieron que muestre otros lugares similares. “Gracias Sandra por mostrarnos todo lo relacionado a Messi en Miami”; “Suficiente que compartió con lujo de detalles los platos, y ella misma aclara que en el sitio también trabaja una española, no destilen odio”, fueron algunas de las expresiones en torno a este punto.

